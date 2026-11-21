سیلاب، شهر کوکو در فلوریدای آمریکا را در پی بارندگی شدید دربرگرفت و نیرو‌های ارتش به منطقه اعزام شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بخش تصویری خبرگزاری رویترز تصاویری که ارتش آمریکا منتشر کرده است، ساکنان شهر کوکو در فلوریدا را نشان می‌دهد که روز جمعه (۲۰ نوامبر) در پی بارندگی شدید و اعزام نیروها، از میان آب‌های سیلابی عبور می‌کنند.

یک نفر کودکی را از میان آب حمل می‌کرد، در حالی که دیگران سگی را با گاری از کنار خودرو‌های گرفتار در آب عبور می‌دادند.

ارتش اعلام کرد: سربازان گارد ملی فلوریدا با نیرو‌های عملیات ویژه برای انجام مأموریت‌های نجات در آب‌های عمیق همکاری کردند.

سازمان ملی هواشناسی درباره سیلاب‌های ناگهانی خطرناک و تهدیدکننده جان در امتداد سواحل شرقی-مرکزی و شمال شرقی فلوریدا تا شب جمعه هشدار داد.