آغاز عملیات اجرایی احداث قطعه ششم بزرگراه قزوین ـ الموت ـ تنکابن

آغاز عملیات اجرایی احداث قطعه ششم بزرگراه قزوین ـ الموت ـ تنکابن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،آیین کلنگ‌زنی قطعه ششم بزرگراه قزوین–الموت–تنکابن، واقع در محدوده استان مازندران امروز شنبه با حضور فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران برگزار شد.

فرزانه صادق مالواجرد در این آیین، بزرگراه قزوین–الموت–تنکابن را مسیری تمدنی توصیف کرد و گفت: این محور از مناطق و روستا‌هایی عبور می‌کند که هر یک در شکل‌گیری تمدن و هویت تاریخی این منطقه نقش داشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای این پروژه، به اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی اشاره کرد و افزود: هیرکانی تنفسگاه ایران است و از مهم‌ترین شگفتی‌های طبیعی این منطقه، پیوند ساحل و جنگل است؛ از این رو، بار دیگر تأکید می‌کنم که تمامی ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای این پروژه به‌طور کامل رعایت خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قرار گرفتن قطعات پنجم و ششم این محور در محدوده استان مازندران اظهار کرد: حدود ۱۷ کیلومتر از این مسیر نیازمند تعریض است؛ چراکه حجم تردد در این محدوده قابل توجه است. امیدوارم با تأمین منابع مالی و پیگیری‌های ویژه استاندار مازندران، این مسیر در آینده نزدیک آماده بهره‌برداری و زیر بار ترافیک قرار گیرد.

صادق مالواجرد همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی پروژه در محدوده استان قزوین گفت: قطعه پنجم به دلیل شرایط سخت توپوگرافی و وجود تونل‌های متعدد، با دشواری‌های اجرایی بیشتری همراه است، اما امیدوارم عملیات اجرایی قطعه ششم نیز با سرعت دنبال شده و این بخش در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.