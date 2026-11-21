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عملیات اجرایی احداث قطعه ۶ بزرگراه قزوین–الموت–تنکابن باحضور وزیر راه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،آیین کلنگزنی قطعه ششم بزرگراه قزوین–الموت–تنکابن، واقع در محدوده استان مازندران امروز شنبه با حضور فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران برگزار شد.
فرزانه صادق مالواجرد در این آیین، بزرگراه قزوین–الموت–تنکابن را مسیری تمدنی توصیف کرد و گفت: این محور از مناطق و روستاهایی عبور میکند که هر یک در شکلگیری تمدن و هویت تاریخی این منطقه نقش داشتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیستمحیطی در اجرای این پروژه، به اهمیت حفاظت از جنگلهای هیرکانی اشاره کرد و افزود: هیرکانی تنفسگاه ایران است و از مهمترین شگفتیهای طبیعی این منطقه، پیوند ساحل و جنگل است؛ از این رو، بار دیگر تأکید میکنم که تمامی ملاحظات زیستمحیطی در اجرای این پروژه بهطور کامل رعایت خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قرار گرفتن قطعات پنجم و ششم این محور در محدوده استان مازندران اظهار کرد: حدود ۱۷ کیلومتر از این مسیر نیازمند تعریض است؛ چراکه حجم تردد در این محدوده قابل توجه است. امیدوارم با تأمین منابع مالی و پیگیریهای ویژه استاندار مازندران، این مسیر در آینده نزدیک آماده بهرهبرداری و زیر بار ترافیک قرار گیرد.
صادق مالواجرد همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی پروژه در محدوده استان قزوین گفت: قطعه پنجم به دلیل شرایط سخت توپوگرافی و وجود تونلهای متعدد، با دشواریهای اجرایی بیشتری همراه است، اما امیدوارم عملیات اجرایی قطعه ششم نیز با سرعت دنبال شده و این بخش در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد.