جریان گاز برخی مناطق شهر اصفهان و سه روستای شهرستان فلاورجان، فردا یکشنبه اول آذرماه، به علت انجام عملیات تعمیرات شبکه برای چند ساعت قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس اطلاعیه شرکت گاز استان اصفهان، گاز مناطق بلوار شفق، کوچه‌های سنگبری عدالت، شهید انصاری، کوی کوه نور و مسیر‌های منتهی به این مناطق در شهر اصفهان، فردا یکشنبه اول آذرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ قطع خواهد شد.

همچنین جریان گاز روستا‌های جوجیل، کفشان و دشتچی از توابع شهرستان فلاورجان نیز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ همان روز قطع می‌شود.

شرکت گاز استان اصفهان از ساکنان مناطق اعلام‌شده خواست برای مدت زمان قطعی گاز، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده و شیر وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

این شرکت همچنین بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و خودداری از هرگونه دستکاری تجهیزات گازرسانی در مدت زمان قطع جریان گاز تأکید کرد.