به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، این دیدار عصر امروز در ورزشگاه امام رضا برگزار شد و پیش از این مسابقه هر۲ تیم با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۷ در رتبه اول و دوم جدول۱۲ تیمی گروه خود قرار داشتند.

حدود هفت هزار و ۵۰۰ تماشاگر این مسابقه را از نزدیک نگاه کردندکه امر الله شمقدری معاون امنیتی استانداری و دبیر شورای تامین خراسان رضوی وامیرزارعی مدیرکل ورزش و جوانان این استان از جمله تماشاگران این مسابقه بودند.

لیگ دست سوم فوتبال در سه گروه برگزار می‌شود.

در گروه اول، ابومسلم ثامن، آرتا آریایی پایتخت، پاراگ تهران، شاهین بجنورد، هدف دشت طلایی، نیروی زمینی ب، هیرکانیان گرگان، گلچین رباط کریم، آکادمی کیا سمنان، شهرداری قائمشهر، نساجی خراسان و پیروزان ورزش آسیا حضور دارند.

در گروه دوم نیز استقلال جنوب تهران، شهرداری اردبیل، شهرداری ماسال، امید تهران، آبیدر سنندج، مقاومت شهرداری تبریز، خیبر نوین خرم‌آباد، پاس گیلان، صالحین شمیرانات، پاس همدان، سینا کلاچای و ملوان آبیک رقابت می‌کنند.

در گروه سوم نیز نفت امیدیه، معدن زاگرس اصفهان، ایزی پاپ کاشان، پالایش نفت آبادان، مس کرمان، صنایع معادن زرند، شاهین کرمان، شهرداری قلعه ممبی، ستارگان شوشتر، زاگرس جنوبی فارس، استقلال بنه‌گز و ایرانجوان خورموج با یکدیگر مسابقه خواهند داد.