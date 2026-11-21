فرماندار ساوجبلاغ با تاکید بر حمایت از نیروی کار و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: صیانت از حقوق کارگران و جلوگیری از آسیب به فرصت‌های شغلی، در کنار حمایت از بخش تولید، از محورهای اصلی برنامه‌های مدیریت شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، گردهمایی جامعه کارگری ساوجبلاغ به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، با حضور فرماندار شهرستان، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ، جمعی از کارگران، بازنشستگان و نمایندگان تشکل‌های کارگری برگزار شد.

در این نشست، مسائل مربوط به امنیت شغلی، وضعیت معیشت کارگران، پرداخت حقوق و دستمزد، مطالبات معوق و ضرورت اجرای قوانین حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.

صادقلو ، فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به نقش قانون کار در ایجاد تعادل میان حقوق کارگر و کارفرما، شرایط اقتصادی را از عوامل تأثیرگذار بر اجرای کامل مفاد این قانون دانست و بر ضرورت اصلاح برخی نارسایی‌ها و پیگیری مطالبات جامعه کارگری تأکید کرد.

وی همچنین حفظ ظرفیت‌های اشتغال را نیازمند حمایت از تولید و رفع موانع فعالیت صنایع دانست و افزود: رسیدگی به مشکلات کارگران از جمله مطالبات پرداخت‌نشده، از طریق تعامل و برگزاری نشست با مدیران واحدهای تولیدی دنبال خواهد شد.

فرماندار ساوجبلاغ، ایمنی محیط‌های کاری را نیز از موضوعات مهم حوزه کار برشمرد و بر ضرورت نظارت بر کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی برای پیشگیری از حوادث و حفاظت از سلامت کارگران تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، کرمعلی سامانی‌پور، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ، امنیت شغلی، افزایش قدرت معیشتی و اجرای کامل قوانین کار و تأمین اجتماعی را از مطالبات اصلی کارگران و بازنشستگان عنوان کرد.

وی با اشاره به ماده ۴۱ و ماده ۷ قانون کار، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از نیروی کار، بهبود وضعیت دستمزدها و جلوگیری از تضعیف امنیت شغلی شد.

در پایان این گردهمایی، کارگران و بازنشستگان به بیان مشکلات و مطالبات خود پرداختند و بر تقویت تعامل میان مسئولان، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری برای رفع مشکلات معیشتی، تثبیت اشتغال و اجرای مؤثر قوانین حمایتی تأکید کردند.