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به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد، گفت: این مسیر‌ها با هدف پاسخ به درخواست شهروندان برای استفاده از زیبایی‌های رنگ‌بندی طبیعی درختان و همچنین مدیریت روان‌آب‌ها در زمان بارندگی، در مناطق مختلف شهر پیش‌بینی شده‌اند.

حامد فیض‌الهی افزود: در بوستان‌های بزرگ مشهد، این مسیر‌ها در بخش‌های مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند تا با نظافت هفتگی، کیفیت و زیبایی آنها برای شهروندان حفظ شود.

وی گفت: بوستان‌های مهرماه، امین و مینا در منطقه یک، پردیس، حجاب و رسالت در منطقه ۲، بهار در منطقه ۳، بسیج و بهشت در منطقه ۴، رجاء، نصرت، محمدیه و رز در منطقه ۶، غدیر، طرق و ریحانه در منطقه ۷، کوهسنگی، جهانشهر و باغ ملی در منطقه ۸، وکیل‌آباد و لاله در منطقه ۹، شاهد و نیلوفر آبی در منطقه ۱۰، ملت، رودپارک و بوستان گل‌ها در منطقه ۱۱ و بوستان شهید فهمیده در منطقه ثامن از جمله بوستان‌های تعیین‌شده برای ایجاد معابر پاییزی هستند.

مدیرکل بهبود محیط زیست شهری مشهد با اشاره به برنامه‌های شهرداری در زمینه مدیریت پسماند‌های فضای سبز، افزود: شهرداری مشهد با هدف بازگرداندن پسماند‌های حاصل از خزان و هرس به چرخه تولید، سالانه حدود ۸۰۰ تن برگ و ۵۰۰ تن سرشاخه درختان را جمع‌آوری می‌کند.

فیض‌الهی با توضیح درباره کارگاه تولید خاک ترکیبی شهرداری مشهد که از سال ۱۳۹۵ در منطقه ۱۲ فعالیت می‌کند، اظهار داشت: این کارگاه با استفاده از پسماند‌های جمع‌آوری‌شده، انواع خاک‌های ترکیبی، زراعی، باغچه و مورد نیاز فلاورباکس‌ها را تولید می‌کند.

وی همچنین از توسعه ظرفیت‌های این کارگاه خبر داد و گفت: امسال علاوه بر محل اصلی کارگاه، حدود یک‌ونیم هکتار از فضای کارخانه کمپوست نیز برای دپو و پردازش سریع‌تر برگ‌ها و سرشاخه‌ها در نظر گرفته شده است تا سرعت انجام عملیات افزایش یابد.