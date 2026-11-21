به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ زهره‌سادات حائری اظهار کرد: افرادی که پیامک سرشماری عمومی نفوس و مسکن را دریافت کرده‌اند تا فردا فرصت دارند؛ اطلاعات خانوار خود را در سامانه پنجره خدمات ملی دولت هوشمند تکمیل کنند.

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری ایلام افزود: این مهلت برای همه افرادی است که پیامک سرشماری را دریافت کرده‌اند و باید فارغ از تاریخ درج‌شده در پیامک؛ به سامانه پنجره خدمات ملی دولت هوشمند مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن به دو روش اینترنتی و حضوری برای ۲۰ هزار و ۳۴۰ خانوار استان در حال اجرا است و تاکنون ۵۰ درصد آن در ۱۲ شهرستان به پایان رسیده است.

بر اساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵؛ جمعیت استان ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر اعلام شده است و این طرح تا تکمیل داده‌های دستگاه‌های اجرایی ادامه دارد.