به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جمع شماری از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی گفت: بیش از ۱۶ کشور به رژیم صدام کمک کردند که به سلاح شیمیایی مجهز شود.

غریب آبادی در ادامه افزود: ما خواستار اجرای عدالت هستیم در خصوص این کشور‌ها و شرکت‌هایی که در این زمینه فعال بودند.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ به عنوان قربانی این سلاح، توانمندی تولید این سلاح را داشت ولی اینکار را نکرد، چون آن را سلاح غیر بشری می‌داند و اینها ادعا می‌کنند ایران به دنبال بمب کثیف است. خود آمریکا بیشترین ذخایر سلاح‌های شیمیایی را داشت و قرار بود سال ۲۰۱۰ آن را نابود کند ولی آنها را نگهداشت. ما بر این‌باوریم که قطعه بخشی از سلاح‌های شیمیایی خود را حفظ کرده است.

غریب آبادی خاطرنشان کرد: بخاطر تولید بمب کثیف عذرخواهی کنید. ما در طول جنگ بیش از ۱۰۰ هزار جانباز شیمیایی و ۱۳ هزار شهید شیمیایی داریم. رژیمی که خودش کمک کرده به صدام امروز این اتهام رو به ایران می‌زند.

باید برای حامیان رژیم صدام پرونده‌های متعددی تشکیل دهیم

غریب آبادی همچنین گفت: کارگروهی را تشکیل دادیم. تمام اسناد را تجمیع کردیم. ده‌ها هزار مستندات جمع آوری کردیم. این تیم در هفته‌های آتی کارش را شروع می‌کند تا لوایح و گزارش‌های حقوقی در سطح بین المللی تولید کنیم و در محاکم بین المللی آن را پیگیری کنیم؛ و این مسئولیت ما هست تا صدای مظلومیت قربانیان را به گوش جهانیان برسانیم.

غریب آبادی در ادامه افزود: درباره قربانیان بمباران شیمیایی در سوریه صحبت می‌کنند ولی درباره ایران که نمونه زنده آن است سکوت می‌کنند و چیزی نمی‌گویند.

وی تاکید کرد: آنها نمی‌خواهند مظلومیت و قربانی بودن ایران را محکوم کنند. این مسئولیت وزارت امورخارجه و دستگاه‌های ذیربط است که این موضوع را پیگیری کنند.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: این سلاح‌ها در نواحی غیر نظامی نظیر سردشت هم استفاده شد. این را چه پاسخی دارند. این موضوعات هرگز برای ایران قدیمی نمی‌شود.

وظیفه ماست که زبان گویای قربانیان بمباران شیمیایی باشیم

غریب آبادی همچنین گفت: در طول دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تلاش کردند که ایران را شکست بدهند، اما خودشان شکست خوردند. پیچیده‌ترین فناوری‌های نظامی دارند وای شکست خوردند و هر سناریوی دیگه‌ای داشته باشند بازهم سخت‌تر شکست خواهند خورد. ایران اسلامی از این دو جنگ سربلند بیرون آمد و همچنین از اقتدار و انسجام مات ایران ور سطح بین المللی صحبت می‌شود. اینها به خیال خودشان فکر می‌کردند می‌توانند ایران را شکست بدهند، اما موفق نشدند.

وی افزود: ۹ ماه است که مردم هر شب در خیابان‌ها هستند و این پیام روشن برای سلطه گران و دشمنان است.