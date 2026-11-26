در هفت‌ماهه سال ، جابه‌جایی ۱۲۵ هزار و ۴۷۷ رأس دام سبک و سنگین در قالب محموله‌های کشتاری و پرواری در آمار عملکردی استان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با تشریح عملکرد حوزه قرنطینه و نظارت بر حمل‌ونقل دام گفت: در هفت‌ماهه سال ، جابه‌جایی ۱۲۵ هزار و ۴۷۷ رأس دام سبک و سنگین در قالب محموله‌های کشتاری و پرواری در آمار عملکردی استان ثبت شده است و نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای بر این فرآیند با هدف پیشگیری از انتشار بیماری‌های دامی و حفاظت از سلامت عمومی ادامه دارد.

علی اشرفی افزود: جابه جایی دام زنده یکی از مراحل مهم زنجیره تولید فرآورده‌های دامی است که باید با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای انجام شود؛ چراکه هرگونه جابه جایی بدون کنترل می‌تواند زمینه انتقال عوامل بیماری‌زا بین واحد‌های دامداری و مناطق مختلف را فراهم کند.

وی اظهار داشت: وظیفه دامپزشکی در این حوزه، نظارت بر سلامت دام و رعایت الزامات بهداشتی در فرآیند حمل‌ونقل، بررسی مدارک و مستندات بهداشتی و کنترل مبدأ و مقصد محموله‌هاست تا جابجایی دام در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت الزامات امنیت زیستی انجام شود.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به آمار عملکرد جابه جایی دام در هفت‌ماهه سال جاری گفت: در این مدت ۶۰ هزار و ۴۶۲ رأس دام سبک کشتاری از استان جابه جا شده که در مقایسه با ۴۲ هزار و ۲۱۷ رأس در مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴۳.۲ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: در بخش دام سنگین کشتاری نیز تعداد دام جابه جا شده از یک‌هزار و ۵۲۲ رأس در هفت‌ماهه سال گذشته به دو هزار و ۴۱۰ رأس در مدت مشابه سال جاری رسیده که رشد ۵۸.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

اشرفی با اشاره به وضعیت جابجایی دام‌های پرواری گفت: در هفت‌ماهه امسال ۶۲ هزار و ۱۲۴ رأس دام سبک پرواری از استان جابجا شده است، این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۹۸ هزار و ۳۹۶ رأس بود، همچنین جابجایی دام سنگین پرواری از ۸۲۴ رأس در سال گذشته به ۴۸۱ رأس در سال جاری رسیده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان مجموع جابه‌جایی ثبت شده در چهار گروه دام سبک کشتاری، دام سبک پرواری، دام سنگین کشتاری و دام سنگین پرواری را در هفت‌ماهه امسال ۱۲۵ هزار و ۴۷۷ رأس اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۱۲۲ هزار و ۵۸۶ رأس مربوط به دام سبک و دو هزار و ۸۹۱ رأس مربوط به دام سنگین بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مقایسه آمار دو دوره نشان می‌دهد جابجایی دام سبک در مجموع ۱۲.۸ درصد کاهش و جابجایی دام سنگین ۲۳.۲ درصد افزایش داشته است.

به گفته اشرفی، تفکیک این آمار بر اساس نوع دام و نوع فعالیت، امکان پایش دقیق‌تر عملکرد و برنامه‌ریزی هدفمند برای نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای را فراهم می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به عملکرد صدور مجوز‌های حمل دام گفت: در هفت‌ماهه سال جاری تعداد ۷۹۹ مجوز حمل دام سنگین صادر شده که در مقایسه با ۵۵۵ مجوز مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در بخش دام سبک نیز دو هزار و ۱۵۸ مجوز حمل صادر شده است؛ در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته دو هزار و ۱۹۶ فقره بود.

اشرفی مجموع مجوز‌های صادرشده برای حمل دام سبک و سنگین را در هفت ماهه امسال دو هزار و ۹۵۷ فقره اعلام کرد و گفت: این تعداد در مقایسه با دو هزار و ۷۵۱ مجوز مدت مشابه سال گذشته، حدود ۷.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با تأکید بر اهمیت نظارت‌های قرنطینه‌ای اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از گسترش بیماری‌های واگیر دامی، شناسایی و کنترل مسیر‌های جابه‌جایی دام است، در همین راستا، بررسی وضعیت بهداشتی محموله‌ها، کنترل مدارک، رعایت شرایط حمل و توجه به ضوابط مربوط به مبدأ و مقصد، در فرآیند نظارت دامپزشکی اهمیت اساسی دارد.

وی ادامه داد: انتقال یک دام آلوده، در صورت نبود کنترل‌های لازم، می‌تواند سلامت تعداد زیادی از دام‌ها را در مقصد به خطر بیندازد و خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی به دامداران و واحد‌های تولیدی وارد کند، به همین دلیل، نظارت قرنطینه‌ای را باید اقدامی پیشگیرانه دانست که با شناسایی و مدیریت خطر، از بروز خسارت‌های گسترده‌تر جلوگیری می‌کند.

اشرفی با اشاره به نقش همکاری بهره‌برداران در اثربخشی این نظارت‌ها گفت: دامداران، صاحبان محموله‌ها، فعالان حمل‌ونقل و میدان‌های عرضه دام باید ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی را به‌طور کامل رعایت کنند، انجام حمل‌ونقل قانونی و برخورداری محموله‌ها از مدارک بهداشتی معتبر، علاوه بر حفاظت از سلامت دام، به شفافیت و قابلیت ردیابی جابه‌جایی‌ها نیز کمک می‌کند.