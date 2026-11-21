به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در جریان رونمایی از تجهیزات جدید امدادی و درمانی جمعیت هلال احمر استان با اشاره به ضرورت امداد رسانی به موقع به آسیب دیدگان حوادث مختلف افزود: نوسازی ناوگان خدمات رسان و امدادی دستگاه‌های امدادی و درمانی استان در دستورکار مدیریت اجرایی آذربایجان غربی قرار دارد.



رضا رحمانی با بیان این که ۱۸ دستگاه موتور سیکلت به ناوگان حمل و نقل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی اضافه شده است خاطرنشان کرد: علاوه بر آن ۱۰ دستگاه آمبولانس جدید نیز به ناوگان حمل و نقل هلال احمر اضافه شده که با تجهیرات افزوده شده ماه‌های گذشته، این آمار به ۳۷ دستگاه آمبولانس می‌رسد.