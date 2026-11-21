مجمع میراث‌یاران گردشگری با هدف توسعه فعالیت‌های مردم‌نهاد، ترویج صنایع‌دستی و احیای میراث فرهنگی، گام‌های نخستین برای تأسیس دفتر استانی خود در آذربایجان غربی را برداشت. آذربایجان غربی پس از اردبیل، زنجان و اصفهان، پنجمین استان میزبان دفتر این مجمع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانیال توفیقی، مدیرعامل مجمع میراث‌یاران گردشگری، طی سفر کاری به آذربایجان غربی و ارومیه، با حضور در نشست‌های تخصصی و دیدار‌های چندجانبه با مسئولان استانداری و داوود فرازی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرده و از اقدامات اولیه برای ایجاد دفتر مجمع در این حوزه خبر داد.

دانیال توفیقی در این نشست با اشاره به روند گسترش فعالیت‌های مجمع، اظهار کرد: پس از استان‌های اردبیل، زنجان و اصفهان، آذربایجان غربی پنجمین استانی خواهد بود که دفتر مجمع میراث‌یاران گردشگری در آن مستقر می‌شود و این اقدام گامی اساسی برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه است.

او افزود: هدف اصلی ما از این اقدام، تقویت نقش مردم‌نهاد‌ها در راستای حفظ و احیای میراث‌فرهنگی، توسعه پایدار گردشگری و ترویج صنایع‌دستی است.

تأکید معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی بر ضرورت هم‌افزایی نهاد‌ها در مسیر توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی

توفیقی با بیان اینکه یکی از محور‌های کلیدی این نشست‌ها، تدوین برنامه‌های عملیاتی برای ایجاد و توسعه محور گردشگری «مثلث شمال‌غرب کشور» است، تصریح کرد: مجمع میراث‌یاران گردشگری با همکاری نزدیک ادارات کل میراث‌فرهنگی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، برنامه‌ریزی‌های اولیه برای عملیاتی‌سازی این مثلث گردشگری را آغاز کرده است.

داوود فرازی، معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن بررسی اهداف مجمع و ابعاد اجرایی تأسیس دفتر جدید، بر اهمیت همکاری‌های مشترک برای دستیابی به دستاورد‌های ملموس در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی تأکید کرد. در این نشست، مسیر‌های اجرایی برای هم‌افزایی میان مجمع و نهاد‌های دولتی جهت تحقق اهداف مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او خاطرنشان کرد: تحقق اهداف مجمع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دفتر جدید، مستلزم ایجاد یک ساختار هماهنگ میان بخش‌های دولتی و سازمان‌های مدنی است، بر این اساس، برنامه‌ریزی‌های آتی بر محوریت ارتقای استاندارد‌های حفاظتی و توسعه زیرساخت‌های لازم برای مدیریت میراث‌های ملی تمرکز خواهد داشت تا با تکیه بر این همکاری‌های مشترک، پتانسیل‌های گردشگری استان در سطح بین‌المللی به شکلی نظام‌مند شناسایی و توسعه یابد.