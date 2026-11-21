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مجمع میراث یاران گردشگری در راستای توسعه فعالیتهای مردمنهاد و ترویج صنایعدستی، از برداشتن گامهای نخستین برای تأسیس دفتر استانی خود در آذربایجان غربی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانیال توفیقی، مدیرعامل مجمع میراثیاران گردشگری، طی سفر کاری به آذربایجان غربی و ارومیه، با حضور در نشستهای تخصصی و دیدارهای چندجانبه با مسئولان استانداری و داوود فرازی، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی دیدار و گفتوگو کرده و از اقدامات اولیه برای ایجاد دفتر مجمع در این حوزه خبر داد.
دانیال توفیقی در این نشست با اشاره به روند گسترش فعالیتهای مجمع، اظهار کرد: پس از استانهای اردبیل، زنجان و اصفهان، آذربایجان غربی پنجمین استانی خواهد بود که دفتر مجمع میراثیاران گردشگری در آن مستقر میشود و این اقدام گامی اساسی برای تقویت زیرساختهای فرهنگی و اقتصادی منطقه است.
او افزود: هدف اصلی ما از این اقدام، تقویت نقش مردمنهادها در راستای حفظ و احیای میراثفرهنگی، توسعه پایدار گردشگری و ترویج صنایعدستی است.
تأکید معاون میراثفرهنگی آذربایجان غربی بر ضرورت همافزایی نهادها در مسیر توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی
توفیقی با بیان اینکه یکی از محورهای کلیدی این نشستها، تدوین برنامههای عملیاتی برای ایجاد و توسعه محور گردشگری «مثلث شمالغرب کشور» است، تصریح کرد: مجمع میراثیاران گردشگری با همکاری نزدیک ادارات کل میراثفرهنگی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، برنامهریزیهای اولیه برای عملیاتیسازی این مثلث گردشگری را آغاز کرده است.
داوود فرازی، معاون میراثفرهنگی آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن بررسی اهداف مجمع و ابعاد اجرایی تأسیس دفتر جدید، بر اهمیت همکاریهای مشترک برای دستیابی به دستاوردهای ملموس در حوزه حفاظت از میراثفرهنگی تأکید کرد. در این نشست، مسیرهای اجرایی برای همافزایی میان مجمع و نهادهای دولتی جهت تحقق اهداف مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
او خاطرنشان کرد: تحقق اهداف مجمع و بهرهگیری از ظرفیتهای دفتر جدید، مستلزم ایجاد یک ساختار هماهنگ میان بخشهای دولتی و سازمانهای مدنی است، بر این اساس، برنامهریزیهای آتی بر محوریت ارتقای استانداردهای حفاظتی و توسعه زیرساختهای لازم برای مدیریت میراثهای ملی تمرکز خواهد داشت تا با تکیه بر این همکاریهای مشترک، پتانسیلهای گردشگری استان در سطح بینالمللی به شکلی نظاممند شناسایی و توسعه یابد.