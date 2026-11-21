با توجه به انتشار اخبار و شایعات اخیر در فضای مجازی، بررسی‌های میدانی در استان قزوین نشان می‌دهد که روند توزیع نان در بازار بدون تغییر و طبق روال همیشگی است و محدودیتی برای خرید شهروندان اعمال نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در پی انتشار اخبار و شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر احتمال سهمیه‌بندی نان، بررسی‌ها و حضور میدانی خبرنگار ما در استان قزوین نشان می‌دهد که هیچ‌گونه تغییر یا محدودیتی در روند خرید نان توسط شهروندان ایجاد نشده و مردم می‌توانند طبق روال گذشته، نان مورد نیاز خود را تهیه کنند.

علی اسفندیاری، مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: دولت و نهادهای نظارتی بر دو چالش اصلی تمرکز کرده‌اند: نخست، جلوگیری از خریدهای چندباره توسط برخی افراد که با استفاده از چندین کارت بانکی، بیش از نیاز واقعی خانواده خود نان خریداری می‌کنند؛ و دوم، برخورد با نانوایانی که آرد یارانه‌ای را به قیمت آزاد در بازار عرضه می‌کنند.



هدف از این اقدامات، ساماندهی فرآیند توزیع و اطمینان از رسیدن یارانه‌ها به دست مصرف‌کنندگان واقعی است.



