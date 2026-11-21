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با حکم رییس فدراسیون اسکیت، معصومه حسینی به عنوان سرپرست نایبرییسی بانوان این فدراسیون منصوب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طی حکمی از سوی حسین خیرینیا رییس فدراسیون اسکیت، دکتر معصومه حسینی به عنوان سرپرست نایبرییسی بانوان این فدراسیون منصوب شد.
در متن حکم وی آمده است.
نظر به توانمندی، تجارب و شایستگی سرکارعالی در زمینه ورزش، به موجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست نایب رییسی بانوان" فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران منصوب میشوید.
امید است با استعانت از درگاه الهی و پشتکاری که در شما وجود دارد گامهای موثری در مسیر ارتقاء و توسعه کمی و کیفی ورزش اسکیت برداشته شود.
حسینی از مدیران دانشگاهی کشور به شمار میرود و دارای دکترای مدیریت ورزش و دانشیار دانشگاه پیام نور است و در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود، سوابقی مانند مدیر کل آموزش دانشگاه پیام نور را داشته و هم اکنون نیز ریاست دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب را بر عهده دارد.