با حکم رییس فدراسیون اسکیت، معصومه حسینی به عنوان سرپرست نایب‌رییسی بانوان این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طی حکمی از سوی حسین خیری‌نیا رییس فدراسیون اسکیت، دکتر معصومه حسینی به عنوان سرپرست نایب‌رییسی بانوان این فدراسیون منصوب شد.

در متن حکم وی آمده است.

نظر به توانمندی، تجارب و شایستگی سرکارعالی در زمینه ورزش، به موجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست نایب رییسی بانوان" فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از درگاه الهی و پشتکاری که در شما وجود دارد گام‌های موثری در مسیر ارتقاء و توسعه کمی و کیفی ورزش اسکیت برداشته شود.

حسینی از مدیران دانشگاهی کشور به شمار می‌رود و دارای دکترای مدیریت ورزش و دانشیار دانشگاه پیام نور است و در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود، سوابقی مانند مدیر کل آموزش دانشگاه پیام نور را داشته و هم اکنون نیز ریاست دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب را بر عهده دارد.