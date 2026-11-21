استاندار اردبیل گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات احداث ۶۷۸ کلاس درس در قالب ۹۳ طرح مدرسه‌سازی تا مهر ۱۴۰۷ در استان به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان اردبیل اظهار کرد: برای اجرای این ۹۳ طرح نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که نزدیک نیمی از آن از محل مولدسازی و بخش دیگر از اعتبار‌های دولتی، مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها، کمک خیران و گروه‌های مردمی تامین می‌شود.

وی اضافه کرد: سرانه فضای آموزشی در استان اردبیل در صورت تحقق این برنامه تا مهر ۱۴۰۷ به میزان پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، یعنی ۶.۱ مترمربع خواهد رسید.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدام‌های انجام شده در حوزه تجهیز مدارس بیان کرد: در یک سال گذشته نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز و تعمیر سیستم‌های گرمایشی، هوشمندسازی مدارس و تامین تجهیزات مورد نیاز هزینه شده است.

امامی یگانه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را از اولویت‌های این حوزه دانست و افزود: عملیات اجرای طرح‌های جدید در شهرستان‌هایی که سرانه فضای آموزشی آنها پایین‌تر از میانگین کشوری است، آغاز می‌شود.

وی به توسعه فضا‌های آموزشی در طرح‌های مسکن ملی اشاره کرد و گفت: عملیات اجرای ۱۴ مدرسه ۱۲ کلاسه در قالب طرح‌های اقدام ملی مسکن آغاز شده است.

استاندار اردبیل همچنین تحویل ۴۱۳ کلاس درس به آموزش و پرورش استان اردبیل در مهر امسال را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این میزان در مقایسه با سال‌های گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل هم در این نشست از ارسال تجهیزات هوشمندسازی مدارس به ارزش تقریبی ۴۷۰ میلیارد ریال به مناطق ۱۹ گانه استان خبر داد و گفت: اولویت توزیع این تجهیزات مدارس عشایری، مناطق کم‌برخوردار و مدارس استثنایی است.

سیداردشیر رشیدی آل هاشم با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی برابر برای همه دانش‌آموزان، توسعه زیرساخت‌های فناوری و هوشمندسازی مدارس را از گام‌های مؤثر در مسیر تحقق عدالت آموزشی دانست.

وی با تشریح اقدامات حوزه تجهیز مدارس استان اظهار کرد: تجهیزات هوشمندسازی مدارس شامل ۱۰۰ پنل هوشمند و ۳۲ دستگاه برد هوشمند به همراه تجهیزات جانبی از جمله لپ‌تاپ و ویدئوپروژکتور توزیع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی صرفاً به توسعه فضا‌های فیزیکی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: دسترسی دانش‌آموزان به امکانات و ابزار‌های نوین یادگیری نیز بخش مهمی از این رویکرد است و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، توسعه آموزش هوشمند و ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری را دنبال می‌کنیم.