رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به پیامد‌های منطقه‌ای و فرامنطقهه‌ای مسدود شدن تنگه هرمز تأکید کرد که برخلاف حجم بالای اقتصاد آمریکا و اروپا، شاخص «تاب‌آوری و پایداری» این کشور‌ها در برابر تکانه‌های انرژی و لجستیکی بسیار پایین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محسن زنگنه صدمه به زنجیره تأمین انرژی شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا در شرق آسیا و تحولات اخیر در انتخابات کنگره و سنا را نشانه‌ای روشن از تاثیرگذاری عمیق این بحران بر معیشت و سیاست غرب دانست و با اشاره به تأثیر تنش در تنگه هرمز بر انتخابات کنگره و سنا تأکید کرد: تحلیل‌هایی که اثرگذاری این تنگه بر اقتصاد آمریکا را انکار می‌کردند، با نتایج انتخابات اخیر آمریکا ابطال شد.

وی با اشاره به اثرات بسته بودن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه اقتصاد آمریکا و اروپا، مهم‌ترین محور‌های تحلیل خود را به شرح زیر مطرح کرد:

تفاوت حجم اقتصاد‌ها و اهمیت «شاخص تاب‌آوری»

زنگنه با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۳۰ هزار میلیارد دلار در سال و اقتصاد ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است، گفت: فارغ از حجم اقتصاد، شاخص مهمی به نام «شاخص پایداری» یا «تاب‌آوری» وجود دارد که نشان می‌دهد یک اقتصاد چقدر می‌تواند در برابر تکانه‌ها مقاومت کند؛ همان شاخصی که در اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره می‌شود. به گفته وی، اقتصاد‌های بزرگ اروپا و آمریکا در بحران‌هایی نظیر بحران ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰ نشان داده‌اند که تاب‌آوری لازم را ندارند.

اوراق قرضه؛ نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد آمریکا

این نماینده مجلس با اشاره به حدود ۱۸ تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکا که در دست سرمایه‌گذاران خارجی است، هشدار داد: جابه‌جایی حتی یک درصدی سود این اوراق می‌تواند فشار فروش سنگینی به اقتصاد آمریکا وارد کند.

سه مسیر اثرگذاری تنگه هرمز بر اقتصاد آمریکا

زنگنه اثرگذاری بستن تنگه هرمز بر اقتصاد آمریکا را از سه جهت تشریح کرد:

۱. افزایش قیمت انرژی: این اثر در کل دنیا و از جمله آمریکا خود را نشان داده است.

۲. فشار بر بازار سرمایه: وی با اشاره به اینکه هفت‌هشت شرکت بزرگ بورس آمریکا (نظیر انویدیا، آلفا بت، اپل، مایکروسافت، آمازون، برودکام، تسلا و متا) با ارزش‌هایی بین ۱.۵ تا ۵.۵ تریلیون دلار، ساختار بازار سرمایه آمریکا را تشکیل می‌دهند، گفت: تولید ۸۰ تا ۹۰ درصد این شرکت‌ها در تایوان و شرق آسیاست و انرژی این منطقه عمدتاً از طریق تنگه هرمز تأمین می‌شود؛ بنابراین بستن تنگه، هم قیمت انرژی و هم بازار سرمایه آمریکا را تحت فشار قرار می‌دهد.

۳. لجستیک و حمل‌ونقل: با بسته شدن تنگه هرمز، حدود ۸۰ درصد حمل‌ونقل کالا در دنیا که از طریق دریاست تحت تأثیر قرار می‌گیرد و این فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند.

نتیجه انتخابات آمریکا؛ دلیل آشکار اثرگذاری

زنگنه با تأکید بر اینکه «حرف‌های غیرعلمی» درباره بی‌اثر بودن تنگه هرمز بر اقتصاد آمریکا با واقعیت‌ها سازگار نیست، گفت: اثر این تنش‌ها در انتخابات کنگره و سنا به‌دقت خود را نشان داد؛ اختلاف ده تا پانزده کرسی به یک‌باره به اختلاف جدی در میان ۴۵۳ نماینده کنگره تبدیل شد و در مجلس سنا نیز با وجود رأی‌گیری تنها ۳۵ درصد کرسی‌ها، تغییر کاملاً محسوس بود. وی افزود: برای مردم آمریکا، دموکرات و جمهوری‌خواه تفاوتی ندارد و مفهوم اصلی برای آنان اقتصاد و معیشت است.

زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: با استقرار مجالس جدید و اعمال سیاست‌های دموکرات‌ها در برابر اقتصاد آمریکا، عمق اثرات بستن تنگه هرمز و جنگ بیش از پیش آشکار خواهد شد.