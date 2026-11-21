\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u0633\u06cc \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0648\u062e\u062a \u0648 \u0635\u0631\u0641\u0647 \u062c\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n \n\u00a0