به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با اشاره به حضور ۳۳ گروه نمایشی از ۱۱ استان کشور در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان گفت: سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در چهار بخش خردسال، کودک، نوجوان و فضای باز و گونه‌های دیگر برگزار می‌شود.

معصومه حدادی افزود: در این دوره ۹ نمایش در بخش خردسال، ۷ نمایش در بخش کودک، ۱۰ نمایش در بخش نوجوان و ۷ نمایش در بخش فضای باز و گونه‌های دیگر به روی صحنه می‌روند.

وی درباره سهم استان‌ها در این جشنواره گفت: تهران با ۱۲ گروه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است؛ استان همدان با ۴ گروه و اصفهان با ۳ گروه در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان رضوی هرکدام با دو گروه و استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، یزد، سمنان و سیستان و بلوچستان هرکدام با یک گروه در جشنواره حضور دارند.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از اعزام ۹ گروه نمایشی به شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: بخش بین‌الملل این دوره با توجه به شرایط کشور برنامه‌ای ندارد، اما بخش پژوهشی برای نخستین بار با همکاری دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هفت سالن نمایشی برای میزبانی شایسته از اجرا‌ها و مخاطبان آماده شده است. سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان آذرماه به دبیری مرضیه برومند در استان همدان برگزار خواهدشد.