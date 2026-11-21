به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رحمان پورمصطفوی فرمانده انتظامی شهرستان قدس گفت: پلیس در هشت ماه گذشته سال‌جاری، ۳۷ قاچاقچی موادمخدر را شناسایی و دستگیر کرد. این در حالیست که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۸ نفر بوده و ما شاهد افزایش ۳۲ درصدی برخورد پلیس با سوداگران مرگ در این شهرستان هستیم.

وی افزود: بیشتر این دستگیری‌ها با رصد اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان انجام شد و مقادیری کالا نیز کشف و ضبط شده است.

سرهنگ پورمصطفوی بیان کرد: تشدید اقدامات کنترلی و افزایش همکاری‌های مردمی، از دلایل اصلی این افزایش بوده است و برخورد با شبکه‌های قاچاق به‌صورت مستمر در دستورکار پلیس قرار داشته و همچنان ادامه خواهد داشت.