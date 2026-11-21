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کارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی از فعالیت موج بارشی در استان از روز یکشنبه اول آذر در اکثر نقاط استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،یاسر اشتاد اظهار کرد: روز گذشته جمعه نیز در برخی مناطق استان بارشهای پراکنده ثبت شد و براساس هشدار زرد هواشناسی صادرشده، از فردا یکشنبه اول آذر با ورود موج بارشی، شاهد بارشهای موقت و زودگذر در اغلب نقاط استان خواهیم بود.
وی با اشاره به پیشبینی وقوع رعدوبرق همزمان با فعالیت این سامانه افزود: این موج بارشی از روز دوشنبه از استان خارج میشود، اما وزش باد و مه صبحگاهی از این روز در مناطق مختلف استان آغاز شده و تداوم خواهد داشت.
اشتاد یادآور شد: از روز یکشنبه دمای هوا در استان اندکی کاهش مییابد.
این کارشناس هواشناسی استان درباره وضعیت دمایی استان در شبانهروز گذشته نیز گفت: ارومیه با ثبت دمای ۲۱ درجه سانتیگراد گرمترین و اشنویه با ۵.۸ درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین شهر استان بود.