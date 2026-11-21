به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،یاسر اشتاد اظهار کرد: روز گذشته جمعه نیز در برخی مناطق استان بارش‌های پراکنده ثبت شد و براساس هشدار زرد هواشناسی صادرشده، از فردا یکشنبه اول آذر با ورود موج بارشی، شاهد بارش‌های موقت و زودگذر در اغلب نقاط استان خواهیم بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی وقوع رعدوبرق همزمان با فعالیت این سامانه افزود: این موج بارشی از روز دوشنبه از استان خارج می‌شود، اما وزش باد و مه صبحگاهی از این روز در مناطق مختلف استان آغاز شده و تداوم خواهد داشت.

اشتاد یادآور شد: از روز یکشنبه دمای هوا در استان اندکی کاهش می‌یابد.

این کارشناس هواشناسی استان درباره وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته نیز گفت: ارومیه با ثبت دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و اشنویه با ۵.۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر سردترین شهر استان بود.