به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این مسابقات با حضور ۴۷۵ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف استان کرمانشاه و استان‌های ایلام و کردستان، طی دو روز برگزار شد.

تیم کردستان با ۱۴ ورزشکار و به مربیگری نیان رضایی موفق به کسب چهار نشان طلا، پنج نشان نقره و سه نشان برنز شد.

نیان رضایی، درسا رضایی، باران مرادی و سولاف محمدی چهار مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آوردند.

همچنین کژین رحیم‌نیا، کارین محمدی، سنا نوری، هلنا عبدی و آسنا محمدی صاحب مدال نقره شدند و مائده محمدی، هونیا کمانگر و جوانا قاسمی نیز سه مدال برنز برای تیم کردستان کسب کردند.

این رقابت‌ها با هدف شناسایی استعدادهای ورزشی، تبادل تجربه، تعامل میان ورزشکاران و ارتقای سطح فنی رشته ووشو برگزار شد.

کسب این موفقیت ارزشمند، نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد ووشوکاران کردستان و حاصل تلاش ورزشکاران و مربیان این رشته است.