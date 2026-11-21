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تیم ووشو ساندا کردستان در رقابتهای چندجانبه کرمانشاه با کسب ۱۲ نشان رنگارنگ خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این مسابقات با حضور ۴۷۵ ورزشکار از شهرستانهای مختلف استان کرمانشاه و استانهای ایلام و کردستان، طی دو روز برگزار شد.
تیم کردستان با ۱۴ ورزشکار و به مربیگری نیان رضایی موفق به کسب چهار نشان طلا، پنج نشان نقره و سه نشان برنز شد.
نیان رضایی، درسا رضایی، باران مرادی و سولاف محمدی چهار مدال طلای این رقابتها را به دست آوردند.
همچنین کژین رحیمنیا، کارین محمدی، سنا نوری، هلنا عبدی و آسنا محمدی صاحب مدال نقره شدند و مائده محمدی، هونیا کمانگر و جوانا قاسمی نیز سه مدال برنز برای تیم کردستان کسب کردند.
این رقابتها با هدف شناسایی استعدادهای ورزشی، تبادل تجربه، تعامل میان ورزشکاران و ارتقای سطح فنی رشته ووشو برگزار شد.
کسب این موفقیت ارزشمند، نشاندهنده ظرفیت و استعداد ووشوکاران کردستان و حاصل تلاش ورزشکاران و مربیان این رشته است.