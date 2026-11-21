به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ علی عاشوری، مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، با تشریح اهداف و عملکرد این صندوق گفت: صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت با هدف ایجاد سازوکاری تخصصی برای تأمین مالی قرض‌الحسنه افراد نیازمند و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه و بانکداری اسلامی تأسیس شده است. این صندوق تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و نیکوکاران، منابع مالی مردمی را در مسیر تأمین نیاز‌های ضروری اقشار کم‌برخوردار هدایت کند. تسهیلات این صندوق در حوزه‌های مختلفی از جمله کارگشایی، اشتغال، مسکن، درمان و نیاز‌های فرهنگی پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به نقش این صندوق در توانمندسازی اقتصادی مددجویان گفت: فعالیت صندوق صرفاً به رفع نیاز‌های کوتاه‌مدت خانوار‌ها محدود نمی‌شود، بلکه از طریق پرداخت تسهیلات اشتغال و حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی، زمینه ایجاد درآمد پایدار و کاهش وابستگی خانوار‌ها به حمایت‌های مستقیم را نیز فراهم می‌کند.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت درباره شرایط دریافت تسهیلات گفت: یکی از رویکرد‌های اصلی صندوق، تسهیل دسترسی نیازمندان به منابع قرض‌الحسنه و کاهش تشریفات اداری و هزینه‌های دریافت وام است. برای متقاضیان نیازمند، دریافت تسهیلات الزاماً به افتتاح حساب یا سپرده‌گذاری برای کسب امتیاز وابسته نیست و پس از احراز شرایط و نیازمندی، امکان پرداخت تسهیلات در چارچوب ضوابط صندوق وجود دارد.

عاشوری با بیان اینکه تضامین متناسب با شرایط متقاضیان تعیین می‌شود، گفت: در برخی سطوح تسهیلات، از تضامین ساده‌تری مانند چک، سفته یا کسر از حقوق استفاده می‌شود و برای وام‌های خرد نیز امکان پرداخت بدون ضامن در چارچوب مقررات وجود دارد.

به گفته وی، پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیون تومان بدون نیاز به ضامن برای مددجویان واجد شرایط پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت درباره میزان تسهیلات قابل پرداخت نیز گفت: مبلغ وام برای همه متقاضیان یکسان نیست و بر اساس نوع نیاز، سرفصل تسهیلاتی، وضعیت مددجویی و درآمدی متقاضی، اولویت‌های حمایتی و منابع اعتباری صندوق تعیین می‌شود. همچنین پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیون تومان بدون نیاز به ضامن برای مددجویان واجد شرایط پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ سقف تسهیلات برای نیازمندان ۵۰ میلیون تومان و برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود.

پرداخت بیش از ۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال

عاشوری با تشریح عملکرد صندوق در حوزه حمایت‌های مالی و اشتغال‌زایی گفت: از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، تعداد ۳۱۰ هزار فقره تسهیلات اشتغال به ارزش ۹۱ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال به مددجویان و نیازمندان پرداخت شده است. در همین بازه زمانی، ۲ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۶۴۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی به ارزش ۲۹۱ هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت از پرداخت ۶۵ هزار و ۷۷۶ فقره تسهیلات فرهنگی به ارزش ۱۲ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در حوزه مسکن نیز ۲۵۱ هزار و ۲۳۷ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش ۴۸ هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در نمایشگاه افکس ۱۴۰۵، این رویداد را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صندوق و توسعه تعامل با بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های مالی دانست و گفت: حضور در این نمایشگاه امکان معرفی خدمات صندوق در حوزه‌های کارگشایی، اشتغال، مسکن، تسهیلات فرهنگی، جذب منابع خیرین و خدمات دیجیتال و غیرحضوری را فراهم می‌کند و زمینه شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان نهاد‌های مالی را به وجود می‌آورد. همچنین یکی از فرصت‌های مهم این رویداد، جذب منابع از اشخاص حقوقی، صنایع و شرکت‌هایی است که می‌توانند بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی خود را در قالب طرح‌های قرض‌الحسنه به حمایت از نیازمندان اختصاص دهند.

عاشوری توسعه همکاری با شرکت‌های فناوری مالی را از دیگر اهداف حضور در افکس عنوان کرد و افزود: همکاری در حوزه بانکداری دیجیتال، احراز هویت و اعتبارسنجی الکترونیکی، امضای دیجیتال، سفته و ضمانت الکترونیکی، تحلیل داده و هوش مصنوعی و سامانه‌های مدیریت تسهیلات می‌تواند به توسعه خدمات غیرحضوری صندوق کمک کند. همچنین حضور در نمایشگاه‌های تخصصی نظام مالی کشور، علاوه بر تبادل تجربه در زمینه مدیریت ریسک، شناسایی مشتری و مبارزه با پولشویی، فرصت مناسبی برای معرفی صندوق به‌عنوان یک نهاد تخصصی تأمین مالی اجتماعی و قرض‌الحسنه و گسترش همکاری با مجموعه‌های مالی و اقتصادی فراهم می‌کند.