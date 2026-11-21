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رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: بیست و پنجمین سازش پرونده قتل عمد در راستای پویش "به عشق پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می بخشم" در شهرستان نقده رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علینژاد با اعلام این خبر افزود: محکوم علیه «س_ن» که به اتهام قتل عمدی مرحوم «ت_آ» تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی پس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور رای قطعی قصاص نفس شده و حکم در آستانه اجرا قرار داشت.
وی افزود: با تلاشها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان، اجرای احکام کیفری،اعضای شورای حل اختلاف و واحد مددکاری زندان با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاشهای مجدانه صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حصول نتیجه بدنبال تلاشهای صورت گرفته، اضافه کرد: در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به قاتل حیاتی دوباره بخشیدند.