به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی‌نژاد با اعلام این خبر افزود: محکوم علیه «س_ن» که به اتهام قتل عمدی مرحوم «ت_آ» تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی پس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور رای قطعی قصاص نفس شده و حکم در آستانه اجرا قرار داشت.

وی افزود: با تلاش‌ها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان، اجرای احکام کیفری،اعضای شورای حل اختلاف و واحد مددکاری زندان با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاشهای مجدانه صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حصول نتیجه بدنبال تلاشهای صورت گرفته، اضافه کرد: در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به قاتل حیاتی دوباره بخشیدند.