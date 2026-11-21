حدود ۴۰ هزار نفر در سوئیس به افزایش بودجه نظامی و کاهش بودجه بخش‌های آموزش، بهداشت و سایر حوزه‌های عمومی اعتراض کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری تاس به نقل از رسانه‌های سوئیس اعلام کرد، روز جمعه حدود ۴۰ هزار دانش‌آموز و جوان در اعتراضاتی که در شهر‌های مختلف این کشور برگزار شد، علیه افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش بودجه بخش‌های آموزش، بهداشت و سایر حوزه‌های عمومی شرکت کردند.

تظاهراتی که در حدود ده شهر در سراسر کشور، از جمله زوریخ، برن، بازل، ژنو، لوزان، سنت گالن، نوشاتل و بلینزونا برگزار شد، به نقل از برگزارکنندگان، در مجموع حدود ۴۰ هزار نفر در این رویداد‌ها شرکت کردند.

شرکت‌کنندگان علیه افزایش بودجه نظامی و برنامه‌های تسلیح مجدد اروپا -از جمله طرح تسلیح مجدد اروپا که به دنبال تامین بودجه ۸۰۰ میلیارد یورویی است- اعتراض کردند. به گفته برگزارکنندگان، افزایش بودجه تسلیحاتی به قیمت کاهش منابع در بخش‌های آموزش، بهداشت و درمان، حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های اقلیمی تمام می‌شود. آنان خواستار آن شدند که بودجه‌های دولتی صرف بهبود شرایط زندگی جوانان، تضمین دسترسی به آموزش و حفاظت از محیط زیست شود.

بزرگ‌ترین تظاهرات‌ها در لوزان، زوریخ و برن برگزار شدند.

به گزارش خبرگزاری کیستون-اس‌دی‌ای، چندین هزار نفر در تظاهرات برن، حدود ۳۰۰۰ نفر در زوریخ و نزدیک به ۱۰۰۰ نفر در ژنو شرکت کردند. در بلینزونا نیز پلیس شهری تخمین زد که حدود ۱۰۰۰ جوان در این گردهمایی حضور داشتند.