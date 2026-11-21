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مجموعه مستند جدید ۶ قسمتی «قدرت طبیعت (Force of Nature)» محصول سال ۲۰۲۶ انگلستان و از دسته زیست محیطی و حیات وحش بوده و دارای امتیاز ۸ از ۱۰ نزد IMDB است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «قدرت طبیعت» نشان میدهد تغییرات اقلیمی و آبوهوایی، چگونه زندگی حیوانات را دگرگون کرده است. از سیل و توفان گرفته تا گرمای شدید، خشکسالی و ذوب یخها، حیوانات برای بقا به سازگاریهای شگفتانگیزی متوسل میشوند.
این مجموعه از ۳۰ آبان روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ در قالب برنامه چهار سوی علم به روی آنتن میرود و پخش آخرین قسمت این مجموعه روز شنبه ۷ آذر خواهد بود.
ساعت تکرار هر قسمت نیز روز بعد در ساعتهای ۲ بامداد و ۷ صبح است.