به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «قدرت طبیعت» نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی و آب‌وهوایی، چگونه زندگی حیوانات را دگرگون کرده است. از سیل و توفان گرفته تا گرمای شدید، خشکسالی و ذوب یخ‌ها، حیوانات برای بقا به سازگاری‌های شگفت‌انگیزی متوسل می‌شوند.

این مجموعه از ۳۰ آبان روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ در قالب برنامه چهار سوی علم به روی آنتن می‌رود و پخش آخرین قسمت این مجموعه روز شنبه ۷ آذر خواهد بود.

ساعت تکرار هر قسمت نیز روز بعد در ساعت‌های ۲ بامداد و ۷ صبح است.