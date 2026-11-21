حمله گروهی از سگ‌های ولگرد در مسیر مدرسه، پسربچه ۹ ساله اسماعیل‌آباد نوق را از ناحیه سر، گوش و پا به‌شدت مجروح و راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، این حادثه صبح امروز در روستای اسماعیل‌آباد بخش نوق رخ داد و کودک هنگام رفتن به مدرسه مورد حمله سگ‌های ولگرد قرار گرفت.

با حضور به‌موقع یکی از اهالی و کمک‌رسانی به این کودک، وی به مرکز خدمات جامع سلامت بهرمان منتقل شد و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در مرکز پیشگیری و درمان هاری، برای ادامه درمان به بیمارستان علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) رفسنجان اعزام شد.

این حادثه در حالی رخ داده است که پیش از این نیز مواردی از حمله و گزش سگ‌های ولگرد در منطقه نوق گزارش شده است.

مردم منطقه با ابراز نگرانی از تکرار این حوادث، خواستار اقدام جدی و مؤثر مسئولان برای ساماندهی سگ‌های ولگرد و جلوگیری از تهدید سلامت و امنیت شهروندان هستند.