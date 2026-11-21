مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و واگذاری مدیریت اماکن ورزشی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد بیرامی در جلسه شورای فنی اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید در اولویت بازسازی، تعمیر و بهسازی اماکن ورزشی قرار گیرد و در سال جاری نیز اجرای پروژه‌ها در قالب ماده ۲۷ از اولویت‌های اصلی اداره‌کل است.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف افزود: پیشبرد برنامه‌ها نیازمند کار تیمی، تقسیم وظایف و پیگیری منسجم است و همه مجموعه‌ها باید با تعامل و همکاری در مسیر تحقق اهداف گام بردارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین بر اهمیت مصوبات محله‌محور تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی و مستمر این مصوبات تا مرحله اجرا و حصول نتیجه شد.

بیرامی در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح‌های ماده ۲۷ خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۲ پروژه در این حوزه نهایی شده و فرآیند واگذاری اماکن ورزشی نیز با رشد ۷۰ درصدی همراه بوده است که نشان‌دهنده پیشرفت اقدامات در راستای بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و واگذاری مدیریت اماکن ورزشی است.