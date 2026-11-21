عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل تصفیه سیال‌های هیتر ایستگاه‌های پمپاژ گاز پس از ۱۴ ماه تحقیق و پژوهش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل تصفیه سیال‌های هیتر ایستگاه‌های پمپاژ گاز پس از ۱۴ ماه تحقیق و پژوهش خبر داد.

مجید پیروی گفت:دستگاهی که با بهره‌گیری از فناوری اکسیداسیون پیشرفته، امکان تصفیه این سیال‌ها را در مدت۱۰ روز فراهم می‌کند.

به گفته او این دستگاه با هدف بازیابی و تصفیه سیال‌های مورد استفاده در هیتر‌های ایستگاه‌های پمپاژ گاز طراحی شده است و می‌تواند در کاهش هزینه‌های جایگزینی سیال، حفظ محیط‌زیست و افزایش عمر تجهیزات صنعتی نقش داشته باشد.

وی گفت::سیال‌های مورد استفاده در این تجهیزات حاوی حدود ۲۰ درصد ترکیبات بازدارنده و ضدخوردگی هستند که وظیفه محافظت از لوله‌ها و تجهیزات گاز در برابر خوردگی را بر عهده دارند. این ترکیبات به مرور زمان خاصیت خود را از دست می‌دهند و باید بررسی و تصفیه شوند تا از خوردگی تجهیزات و بروز نشتی جلوگیری شود.

مجید پیروی تاکید کرد جایگزینی این سیال‌ها هزینه زیادی به همراه دارد و تخلیه آنها نیز می‌تواند موجب آلودگی محیط‌زیست شود ازاین‌رو، استفاده از فناوری تصفیه و بازیابی آنها راهکاری برای کاهش هزینه‌ها و مدیریت پسماند‌های صنعتی به شمار می‌رود.

وی افزود: این دستگاه با استفاده از فناوری اکسیداسیون پیشرفته ساخته شده است و ۲ هزار آزمایش انجام شده است والاینده را به عدد صفر رسانده است.

گزارش از زینب نجاتی :