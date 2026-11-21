مدیر کل امور عشایر آذربایجان غربی، جمعیت عشایری استان را حدود ۱۰۰ هزار نفر در قالب بیش از ۲۰ هزار خانوار اعلام کرد و گفت: با اجرای طرح‌های مرمت و بهسازی ۴ هزار و ۶۹۲ خانوار عشایری از مسیرهای ارتباطی مناسب‌تر و ایمن‌تر بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،امین عشایری درباره اقدامات این نهاد برای مرمت و بهسازی زیرساخت‌های موجود در ایلراه‌های استان برای عبور ایمن دام‌ها و خانوارها افزود: اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی در قالب ۱۲ پروژه عمرانی، عملیات مرمت و بازسازی ۹۳۸ کیلومتر و ۴۰۰ متر از ایلراه‌های عشایری استان را اجرا کرده است.

وی تصریح کرد: این طرح‌ها عمدتاً شامل تسطیح و رگلاژ مسیرها، اصلاح نقاط آسیب‌دیده، رفع موانع تردد و بهسازی مسیرهای ارتباطی عشایر در مناطق ییلاقی و قشلاقی بوده که با اجرای این طرح‌های مرمت و بهسازی ۴ هزار و ۶۹۲ خانوار عشایری از مسیرهای ارتباطی مناسب‌تر و ایمن‌تر بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر استان، مجموع طول ایلراه‌های عشایری استان را حدود ۲۹۰۰ کیلومتر اعلام کرد و ادامه داد: برای اجرای ۱۲ پروژه مرمت و بازسازی ایلراه‌های عشایری استان، در مجموع ۱۵۳ میلیارد و ۹۵۲ میلیون ریال، معادل حدود ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، هزینه شده است.

وی با اشاره به کوهستانی و صعب‌العبور بودن بخش قابل‌توجهی از مناطق عشایری استان، اظهار کرد: مناسب‌سازی ایلراه‌ها موجب کاهش خطرات جاده‌ای، جلوگیری از آسیب به وسایل نقلیه، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل دام و محصولات دامی و تسهیل دسترسی عشایر به خدمات بهداشتی، امدادی و سایر خدمات ضروری می‌شود.

عشایری، بابیان اینکه بدلیل احتمال وقوع بارش‌های شدید، برف، سیلاب و ریزش مصالح در مسیرهای عشایری، پایش و بررسی وضعیت ایلراه‌ها از طریق ادارات شهرستانی و بازدیدهای میدانی در دستور کار قرار دارد، افزود: در این راستا، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و مستعد انسداد، رفع موانع مسیر، توجه به وضعیت آبروها و هدایت آب‌های سطحی و اولویت‌بندی مسیرهای پررفت‌وآمد عشایری از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است. همچنین تلاش می‌شود در صورت بروز انسداد ناشی از بارندگی یا حوادث طبیعی، با هماهنگی فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و ظرفیت ماشین‌آلات موجود در شهرستان‌ها، مسیرهای ضروری بازگشایی شود.