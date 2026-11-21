به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس آخرین داده‌های سامانه پایش کیفیت هوا، در ساعت ۱۷ امروز، شنبه ۳۰ آبان ماه، شاخص آلودگی هوا در ۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها و در ۷ شهر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر این اساس، شوشتر با شاخص ۱۷۸، گتوند با ۱۷۷، دزفول با ۱۶۵، ملاثانی با ۱۶۳، هندیجان با ۱۶۰ و شوش با ۱۵۵ AQI در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار دارند.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهر‌های اهواز ۱۴۷، ماهشهر ۱۴۴، خرمشهر ۱۲۶، هویزه ۱۱۹، آبادان ۱۱۰، باغملک ۱۰۵ و آغاجاری ۱۰۴ AQI است که نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

هوای شهر‌های امیدیه، اندیکا، اندیمشک، ایذه، بهبهان، دهدز، رامهرمز، شادگان، لالی و مسجدسلیمان نیز در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) از صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها است.