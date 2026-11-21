پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران که به دست‌خط رهبر معظم انقلاب متبرک شده است، به میدان داران اله آباد شهرستان زارچ استان یزد اهدا شد.

اهدای پرچم متبرک به رهبر معظم انقلاب به مردم اله آباد شهرستان زارچ

اهدای پرچم متبرک به رهبر معظم انقلاب به مردم اله آباد شهرستان زارچ



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مردم شهرستان زارچ در دویست وشصت وپنجمین شب اجتماع مردمی اله‌آباد زارچ، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران که به دست‌خط رهبر معظم انقلاب متبرک شده است، به میدان داران این منطقه اهدا شد.

این پرچم به‌عنوان یادگاری ارزشمند و نمادی از پیوند مردم با رهبری، در جمع شرکت‌کنندگان رونمایی و به مردم اله‌آباد تقدیم شد.

در جریان این اجتماع که در حسینیه شهدا در جوار مزار شهید گمنام این روستا برگزار شد، حاضران با حضور در کنار پرچم و سردادن شعارهایی، بر حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی تأکید کردند.