جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین با مسئول دانستن مستقیم رژیم صهیونیستی در قبال تداوم فاجعه انسانی در نوار غزه، اعلام کرد، کارشکنی‌های این رژیم در اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، مانع ورود نیروی ثبات بین‌المللی و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه صفا، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، رژیم اشغالگر اسرائیل را مسئول مستقیم و کامل تداوم فاجعه انسانی در نوار غزه دانست و تأکید کرد، آنچه بیش از دو میلیون فلسطینی با آن مواجه هستند، حاصل تجاوز مستمر اسرائیل، محاصره خفقان آور و محدودیت‌های عامدانه در ورود کمک‌های بشردوستانه، سوخت، دارو و اقلام مورد نیاز برای اسکان و سرپناه است.

اعتراف جوش گرینباوم، یکی از مشاوران ارشد «شورای صلح»، به وجود موانع و کارشکنی‌های اسرائیل که مانع اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود، جامعه بین‌المللی را در برابر حقیقتی آشکار قرار می‌دهد؛ حقیقتی که بر اساس آن، دولت نتانیاهو مسئولیت کارشکنی در اجرای قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد.

این کارشکنی از مسیر مخالفت با ورود نیروی ثبات بین‌المللی، کمیته ملی اداره نوار غزه، جلوگیری از آموزش نیرو‌های پلیس فلسطین در مصر و تسهیل نکردن روند ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه صورت می‌گیرد.

دولت نتانیاهو همچنان به تحمیل واقعیت‌های میدانی با استفاده از زور و گسترش دامنه کنترل نیرو‌های خود بر اراضی نوار غزه ادامه می‌دهد و ساکنان این منطقه را در محدوده جغرافیایی کوچکی که از ۳۵ درصد مساحت نوار غزه فراتر نمی‌رود، محاصره کرده است؛ در حالی که آنان را در برابر مرگ زیر بمباران‌ها و در چادر‌های فرسوده‌ای که آب باران به داخل آنها نفوذ می‌کند، در میان طوفان‌ها، سرمای هوا و امواج دریا رها کرده است.

این اوضاع در شرایطی ادامه دارد که خدمات بهداشتی و زیست محیطی فروپاشیده است و کمبود شدید مواد غذایی و دارویی وجود دارد.

رژیم اشغالگر مسئولیت کامل جلوگیری از ورود امکانات و ملزومات اولیه زندگی به نوار غزه و تشدید رنج آوارگان، بیماران، کودکان و سالمندان را بر عهده دارد.

تأکید می‌کنیم هرگونه تلاش برای برابر دانستن قربانی و طرفی که تجاوز و محاصره را تحمیل می‌کند، به معنای تحریف واقعیت‌ها و تلاشی برای مبرا کردن رژیم اشغالگر از مسئولیت‌های سیاسی، حقوقی و انسانی آن است.

شورای صلح نباید به اعلام ناامیدی یا تهدید به بازگرداندن پرونده غزه به سازمان ملل بسنده کند؛ آن هم در شرایطی که رژیم اشغالگر همچنان از پذیرش تعهدات خود شانه خالی و در اجرای آن‌ها کارشکنی میکند.

شرایط کنونی مستلزم اعمال فشار واقعی و الزام‌آور بر اسرائیل و وادار کردن دولت این رژیم به توقف تجاوز و نقض توافق‌ها، بازگشایی گذرگاه‌ها، تضمین ورود منظم کمک‌های بشردوستانه، سوخت، دارو و اقلام مورد نیاز برای اسکان و سرپناه، فراهم کردن امکان تحویل گرفتن مسئولیت‌ها از سوی کمیته ملی اداره غزه و ایجاد شرایط لازم برای استقرار نیروی ثبات بین‌المللی است.

از شورای امنیت سازمان ملل، طرف‌های میانجی و طرف‌های ضامن می‌خواهیم مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و هیئتی بی‌طرف برای حقیقت یابی به نوار غزه اعزام کنند تا ابعاد فاجعه انسانی را از نزدیک بررسی، نقض‌های اسرائیل را مستندسازی، مسئولیت‌ها را مشخص و اقدامات عملی لازم را برای حمایت از غیرنظامیان و تضمین اجرای تعهدات اعلام شده اتخاذ کند که به دور از بیانیه‌های محکومیتی باشند، بیانیه‌هایی که نه بمبارانی را متوقف می‌کنند، نه گذرگاهی را می‌گشایند و نه جان آواره‌ای را نجات می‌دهند.

غزه به اظهارات و وعده‌های بیشتر نیاز ندارد، بلکه آنچه نیاز دارد، توقف فوری تجاوز اسرائیل، پایان دادن به محاصره و تأمین حمایت و کمک‌های امدادی برای ساکنان آن است.

ما درباره ادامه سیاست رژیم اشغالگر در تحمیل مرگ، ویرانی و گرسنگی بر ساکنان نوار غزه، همزمان با ناتوانی جامعه بین‌المللی در وادار کردن این رژیم به توقف نقض‌های خود، هشدار می‌دهیم.