بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز با حضور خیرین نیکوکار و مسئولان استانی و کشوری در دانشگاه یاسوج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان در نشست با مدیرکل صداوسیمای مرکز استان از برگزاری بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در پنجم آذرماه امسال به میزبانی شهر یاسوج خبر داد و گفت: بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز با حضور خیرین نیکوکار و مسئولان استانی و کشوری در دانشگاه یاسوج برگزار می‌شود و حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز در این آیین پیش‌بینی شده است

خلقی پور افزود: این جشنواره در سطح ملی برگزار می‌شود اما میزبانی آن به‌صورت استانی و محلی در یاسوج خواهد بود و فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌ها نیازهای آموزشی و جلب مشارکت بیشتر خیرین در توسعه فضاهای آموزشی کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان با اشاره به محورهای امسال جشنواره فرشته‌های میناب و سفیران مدرسه‌ساز گفت: این جشنواره می‌تواند آثار و دستاوردهای ارزشمندی برای استان به همراه داشته باشد و زمینه توجه بیشتر خیرین مدرسه‌ساز کشور به نیازهای آموزشی مناطق مختلف استان را فراهم کند‌

خلقـی‌پور ادامه داد: مشارکت ارزشمند خیران نقش مهمی در توسعه فضاهای آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های بهتر تحصیل برای دانش‌آموزان دارد و امیدواریم با برگزاری این جشنواره زمینه حضور و مشارکت خیرین بیشتری فراهم شود.

وی در ادامه با تأکید بر نقش رسانه ملی در فرهنگ‌سازی و ترویج مدرسه‌سازی از مدیران و برنامه سازان صداوسیمای استان خواست با اختصاص برنامه‌های ویژه در روزهای منتهی به جشنواره زمینه معرفی خیرین، مسئولان و ظرفیت‌های این حوزه را فراهم کند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان با قدردانی از همراهی صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد در پوشش جشنواره سال گذشته خواستار پخش گسترده تیزرهای تبلیغاتی جشنواره، اختصاص برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، پوشش خبری مستمر در طول هفته و پخش مستقیم مراسم از شبکه استانی و ملی شد

خلقـی‌پور همچنین از حضور مهمانان و مسئولان حوزه خیرین مدرسه‌ساز از تهران و دیگر نقاط کشور در روزهای پیش از برگزاری جشنواره خبر داد و پیشنهاد کرد برنامه گفت‌وگوی خبری ویژه‌ای با حضور رئیس کمیسیون بین‌الملل خیرین مدرسه‌ساز، مدیرعامل و سخنگوی این مجموعه در چهارشنبه‌شب برگزار شود تا اهداف جشنواره و ضرورت مشارکت در ساخت و توسعه مدارس برای مخاطبان تشریح شود.

وی با تأکید بر اینکه مدرسه‌سازی تنها ساخت یک ساختمان نیست و سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان این سرزمین است افزود: همراهی رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در معرفی نیازهای آموزشی و برجسته‌سازی اقدامات خیرین می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ مشارکت اجتماعی و توسعه عدالت آموزشی در استان باشد.

رئیس اداره‌کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست از تعریف ۲۱۸ طرح آموزشی در استان خبر داد و گفت تاکنون ۱۶۱ طرح با مجموع ۴۴۰ کلاس درس به پایان رسیده و ۵۷ طرح دیگر نیز برای تکمیل و بهره‌برداری در دست اجراست

کرمی با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی در استان افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای سرانه فضای آموزشی ۲۱۸ طرح در نقاط مختلف استان تعریف شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها به مرحله تکمیل رسیده است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین در اجرای طرح های مدرسه‌سازی افزود: بخش مهمی از این مسیر با همراهی مردم و خیرین دنبال شده و مشارکت نیکوکاران نقش مؤثری در توسعه فضاهای آموزشی و فراهم کردن محیط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان داشته است.

رئیس اداره‌کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان با اشاره به ضرورت تقویت مشارکت خیرین بومی گفت: یکی از موضوعات مهم ورود بیشتر خیرین و افراد توانمند داخل استان به عرصه مدرسه‌سازی است چراکه ظرفیت‌های خوبی در میان هم‌استانی‌ها وجود دارد که می‌توان با فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی، زمینه حضور و مشارکت بیشتر آنان را فراهم کرد

کرمی با بیان اینکه جشنواره خیرین مدرسه‌ساز فرصت مناسبی برای تحقق این هدف است گفت: امیدواریم با حضور خیرین در این جشنواره و معرفی نیازهای آموزشی استان زمینه مشارکت بیشتر مردم و نیکوکاران در اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی فراهم شود.

صداوسیما برای ترویج فرهنگ مدرسه‌سازی و حمایت از خیرین پای کار است

مدیرکل صداوسیمای استان کهگیلویه و بویراحمد هم با تأکید بر اینکه ترویج علم دانش‌اندوزی و مدرسه‌سازی از تأکیدات بنیادین دین اسلام و فرهنگ ایرانی است گفت: صداوسیما وظیفه خود می‌داند با تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای تصویری، رادیویی و فضای مجازی در مسیر ترویج کار خیر و حمایت از خیرین مدرسه‌ساز گام بردارد.

گنجی در دیدار با اعضای مجمع خیرین مدرسه سازی در استان افزود: ترویج تعمیق و تقویت آموزه‌های دینی کار خیر و معروف و هر اقدامی که به اعتلای جامعه اسلامی کمک کند از وظایف ذاتی رسانه ملی است.

وی با بیان اینکه صداوسیما خود را موظف به حمایت از خیرین و نیکوکاران می‌داند بیان داشت: این ما هستیم که باید ممنون خیرین باشیم کسانی که با جهاد مالی و بخشش دارایی خود برای ساخت مدرسه و فراهم کردن زمینه آموزش نسل آینده تلاش می‌کنند و ما باید در کنار آنان باشیم تا کارشان تسهیل و بدون هیچ منتی هر آنچه در توان داریم برای تحقق نیت خیرشان به کار بگیریم

مدیرکل صداوسیمای استان با انتقاد از نگاه جزیره‌ای برخی دستگاه‌ها در مواجهه با فعالیت‌های خیرخواهانه گفت: مقررات داخلی دستگاه‌ها باید در چارچوب اسناد بالادستی سیاست‌های کلی نظام قانون اساسی و آموزه‌های دینی تفسیر شوند.

گنجی گفت: همان‌طور که در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی از مسئولان خواسته می‌شود فرش قرمز زیر پای سرمایه‌گذار پهن کنند در حوزه مدرسه‌سازی و فعالیت‌های خیرخواهانه نیز باید حتی بیشتر از این از خیرین استقبال کنیم چراکه این افراد با هدف کسب سود مادی وارد میدان نمی‌شوند بلکه سرمایه خود را برای ایجاد زیرساخت آموزشی و تقویت آینده کشور هزینه می‌کنند.

وی افزود: صداوسیما در چارچوب مقررات و حتی فراتر از نگاه محدود سازمانی حمایت از این اقدامات را وظیفه اعتقادی و سازمانی خود می‌داند و آماده است بخشی از هزینه‌ها و امکانات خود را نیز برای پیشبرد این مسیر به کار بگیرد.

مدیرکل صداوسیمای استان با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای جذب خیرین مدرسه‌ساز گفت: در استان ما تعداد خیرینی که از داخل استان و با توان مالی مناسب وارد عرصه مدرسه‌سازی می‌شوند هنوز به اندازه ظرفیت‌های موجود نیست و بخشی از کمک‌ها از سوی خیرین خارج از استان انجام می‌شود بنابراین باید با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای زمینه مشارکت بیشتر افراد توانمند داخل استان را فراهم کنیم.

وی افزود: یک گفت‌وگوی تلویزیونی یا یک گزارش خبری به‌تنهایی نمی‌تواند آن اثرگذاری لازم را ایجاد کند باید سراغ تولیدات عمیق‌تر حرفه‌ای‌تر و تأثیرگذارتر برویم تولیداتی که بتواند احساس مسئولیت اجتماعی را در مخاطب بیدار کند و افراد بیشتری را به مشارکت در کار خیر دعوت کند.

وی با اشاره به اهمیت روایتگری حرفه‌ای در رسانه افزود: همان‌طور که در موضوعات جهانی و به‌ویژه مسئله فلسطین و غزه روایت‌های تصویری و رسانه‌ای حرفه‌ای بر افکار عمومی تأثیر گذاشته‌اند ما نیز باید از ظرفیت روایتگری برای ترویج مدرسه‌سازی استفاده کنیم و زندگی دانش‌آموزان مناطق محروم مشکلات مدارس، کمبود امکانات آموزشی و آثار حضور خیرین را به شکلی واقعی و اثرگذار به تصویر بکشیم.

گنجی افزود: گاهی افرادی که توان مالی مناسبی دارند خودشان کمتر تلویزیون تماشا می‌کنند اما اعضای خانواده آنان مخاطب رسانه هستند و می‌توانند در شکل‌گیری نگاه و تصمیم‌های خیرخواهانه تأثیرگذار باشند بنابراین باید با تولید محتوای حرفه‌ای خانواده‌ها و جامعه را نیز درگیر این فرهنگ کنیم.

مدیرکل صداوسیمای استان با اعلام آمادگی برای همکاری گسترده با مجموعه خیرین مدرسه‌ساز گفت: ما آماده‌ایم به‌صورت کارشناسی و با برنامه‌ریزی مشترک تولید تیزر، میان‌برنامه، مستندهای کوتاه، آثار نمایشی و برنامه‌های احساسی و تأثیرگذار را در دستور کار قرار دهیم.

گنجی با اشاره به توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای صداوسیمای استان در فضای مجازی گفت: در یک سال اخیر فعالیت و اثرگذاری رسانه‌ای ما در بسترهای مجازی افزایش یافته است و برای نمونه کانال بله صداوسیمای استان در پوشش مراسم بدرقه و تشییع شهید، در سطح کشور به رتبه نخست رسید.

وی افزود: در شبکه‌های اجتماعی و صفحات اینستاگرامی نیز میزان بازدید محتوای منتشرشده از سوی صداوسیمای استان به حدود دو تا دو و نیم میلیون بازدید رسیده است رقمی که چند برابر جمعیت استان است.

مدیرکل صداوسیمای استان افزود: تمام تولیدات رادیویی و تلویزیونی، خبرها، مستندها و برنامه‌های ما می‌توانند پس از پخش از آنتن رسمی در فضای مجازی نیز منتشر شوند و مخاطبانی را که تلویزیون تماشا نمی‌کنند تحت پوشش قرار دهند و همچنین ظرفیت سایت‌ها، کانال‌ها، صفحات مجازی و رادیونما نیز برای تکثیر پیام‌ها وجود دارد.

مدیرکل صداوسیمای استان با اعلام آمادگی برای همکاری همه‌جانبه با مجموعه خیرین مدرسه‌ساز گفت: ما برای پخش تیزر جشنواره، زیرنویس‌های تلویزیونی، پخش مستقیم از شبکه استانی و سراسری، پوشش خبری، مصاحبه با خیرین و مسئولان و معرفی افراد نیکوکار از استان‌ها و مناطق مختلف کشور آمادگی داریم.

وی افزود: محدودیت‌هایی در پخش تبلیغات مربوط به برخی دستگاه‌ها و نهادهای خاص وجود دارد‌اما موضوع مدرسه‌سازی و فعالیت خیرین را اقدامی ملی و مرتبط با منافع کل کشور می‌دانیم و آن را در چارچوب حمایت از نظام آموزشی و آینده کشور دنبال خواهیم کرد.

گنجی همچنین با اشاره به حضور مهمانان و خیرین از تهران و سایر استان‌ها در برنامه‌های پیش‌رو گفت: می‌توان با معرفی خیرینی که از نقاط مختلف کشور برای مدرسه‌سازی در استان اقدام کرده‌اند زمینه الگوسازی و تشویق دیگران را فراهم کرد و همچنین از حضور رئیس کمیسیون، مدیرعامل، سخنگو و سایر مسئولان و فعالان این حوزه در برنامه‌های رسانه‌ای استقبال می‌کنیم.