عملیات اجرایی پروژه انتقال خط تغذیه گاز از مسیر نیزه به آلاوان، به طول ۶ کیلومتر و با اعتبار یک‌هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال، با هدف تقویت گاز ورودی به پیرانشهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین کلنگ‌زنی این پروژه با حضور کمال حسین‌پور، نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد در مجلس شورای اسلامی، خسروپور فرماندار پیرانشهر، آذریون رئیس اداره گاز شهرستان، اعضای شورای اداری، مسئولان محلی، دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستا‌ها در روستای زوه‌قوره برگزار شد.

یونس آذریون، رئیس اداره گاز پیرانشهر، در این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه اظهار کرد: با بهره‌برداری از خط انتقال گاز جدید، مشکل افت فشار گاز در مناطق بری‌مرگان و نعلین برطرف خواهد شد و پایداری شبکه گازرسانی در این مناطق بهبود می‌یابد.

وی به تخصیص ۱۳۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه، افزود: طول این خط تغذیه ۶ کیلومتر است و پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی و بهره‌برداری از آن حدود ۶ ماه به طول بینجامد.

اجرای این پروژه در راستای تقویت زیرساخت‌های گازرسانی و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان مناطق جنوبی شهرستان پیرانشهر انجام می‌شود.