به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در یاداشتی نوشت: ۳۰ آبان بهانه‌ای ارزشمند برای درنگی دوباره در معنای حکمت، فلسفه، خردورزی و قهرمان‌پروری ملی است؛ روزی برای بازاندیشی در این حقیقت بنیادین که شکوه و سربلندی یک ملت، افزون بر پیشینه تاریخی، گستره جغرافیایی، داشته‌های مادی و قدرت سیاسی آن، به میزان خردمندی، فرهیختگی، فرهنگ‌مداری و منش انسانی مردمان آن نیز وابسته است.

این روز، در کنار یادآوری ارزش حکمت و فلسفه، فرصتی برای تکریم قهرمانان ملی نیز هست؛ آنان که در بزنگاه‌های تاریخ، با شجاعت، ایثار، دانش، تدبیر، استقامت و احساس مسئولیت، از عزت، استقلال، هویت و منافع ایران پاسداری کرده‌اند. قهرمانان ملی، سرمایه‌های معنوی و نماد‌های هویت تاریخی یک ملت‌اند. آنان یادآور این حقیقت‌اند که سربلندی میهن، حاصل فداکاری‌ها، ازخودگذشتگی‌ها و تلاش‌های بی‌دریغ انسان‌هایی است که منافع جمعی را بر آسایش فردی خویش مقدم داشته‌اند.

قهرمان ملی هر آن‌کس است که با دانش و نوآوری، با خدمت صادقانه، با پاسداری از فرهنگ و زبان، با دفاع از عدالت و حقیقت، با تلاش برای پیشرفت کشور و با ایثار در راه آسایش و سربلندی مردم گام برداشته است؛ از پهلوانان و نام‌آوران تاریخ گرفته تا دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، جان‌فدایان میهن، خدمتگزاران صادق و انسان‌های گمنامی که بی‌هیاهو برای ایران کوشیده‌اند، همگی شایسته شناخت، سپاس و تکریم‌اند.

پاسداشت راستین آنان نیز در شناخت منصفانه زندگی و اندیشه‌شان، معرفی آنان به نسل جوان و تداوم ارزش‌هایی است که برای آنها کوشیده‌اند.

اینک ایران برای سربلندی و ماندگاری، بیش از هر چیز به مردمانی خردمند، فرهیخته، شکیبا، فرهنگ‌مدار و مسئولیت‌پذیر نیاز دارد؛ مردمانی که هم تاریخ پرافتخار خویش را پاس بدارند و هم با اندیشه و کردار نیک، شایسته ساختن فصلی درخشان در تاریخ آینده این سرزمین باشند.

روز حکمت و فلسفه و روز قهرمان ملی گرامی باد.

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران