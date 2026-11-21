به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موسی رضایی در آیین امضای تفاهم نامه پلیس راهور و صنعت بیمه در خصوص بیمه نامه شخص ثالث خودرو‌های نوشماره با اعلام این مطلب افزود: پس از این برای مالکان خودرویی که در فرایند شماره گذاری تمامی مبلغ حق بیمه را به شرکت‌های بیمه پرداخت نکنند کد یکتا تعلق نمی‌گیرد و طبیعتا بیمه نامه معتبر نیز صادر نخواهد شد.

وی از همکاران و مدیران ارشد صنعت بیمه خواست تا برای اجرای کامل و بی نقص پروژه حذف کاغذ از عملیات‌های بیمه‌ای از تمامی قابلیت‌های ممکن و ظرفیت‌های موجود، استفاده کنند.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگر سخنان خود از ایجاد زمینه کافی و طراحی داشبورد‌های مدیریتی برای کنترل ریسک، خبر داد و گفت: پایش رفتار راننده، کیفیت خودرو، ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی و مولفه‌های دیگر در کاهش ضریب خسارت بسیار اثرگذار است و باید برای کاهش ریسک‌های متنوع، فرایند‌های موجود را تغییر دهیم.

رضایی خاطرنشان کرد: اگر هزینه تخلف بالا برود قطعا افرادی که ریسک‌های بالاتری دارند به مرور اصلاح خواهند شد.

بر اساس این گزارش، رئیس کل بیمه مرکزی با قدردانی از مجموعه پلیس اعم از واحد‌های ستادی و فناوری در هم افزایی با صنعت بیمه، خاطرنشان کرد: رضایتمندی مردم برای ما و پلیس همواره از اولویت‌های جدی بوده که تحقق این امر در گرو صیانت از منابع موجود و حفظ حقوق شهروندان خواهد بود.

در ادامه این نشست سردار سید تیمور حسینی فرماندار پلیس راهور ناجا با قدردانی از تلاش‌های پیگیر رئیس کل بیمه مرکزی از موسی رضایی به عنوان مدیری تحول گرا، خوشفکر و راهبردی یاد کرد و افزود: صنعت بیمه نقش غیرقابل انکاری در توسعه اقتصاد و فرهنگ ترافیکی کشور دارد و پلیس و بیمه گران می‌توانند با سیاستگذاری صحیح، ماموریت‌های ذاتی خود را ایفا کنند.

رضایی با برشمردن امتیازات برخط سازی فرایند‌های بیمه‌ای در تسهیل گری امر بیمه و شفافیت بیشتر این صنعت، اعلام کرد: پس از اجرایی شدن طرح ملی حذف کاغذ از عملیات صدور تا پرداخت خسارات بیمه‌ای، صنعت بیمه در بالاترین سطح ممکن به ارائه خدمات برخط خواهد پرداخت.

سردار حسینی کاهش تلفات و حوادث جاده‌ای را زمینه ساز صیانت از منابع بیمه‌ای و به تبع آن توانمندسازی صنعت بیمه کشور دانست و اظهار داشت: تناسب حق بیمه و میزان ریسک رانندگان باید برقرار شود تا عدالت بیمه‌ای اتفاق بیافتد که خوشبختانه نهادناظر صنعت بیمه برای تحقق این موضوع هم برنامه مدونی دارد.

رئیس پلیس راهور ناجا با تشریح شرایط گذشته صدور بیمه نامه خودرو‌های نوشماره خاطرنشان کرد: چرا شهروندان باید پیش از تحویل خودرو، حق بیمه آن را پرداخت کنند و این تفاهم نامه به این قبیل ناعدالتی‌ها پایان خواهد داد.

گفتنی است در ابتدای این نشست، ابراهیم نوروزی معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی به تشریح جزئیات تفاهم نامه یادشده پرداخت و سپس مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، تنی چند از مدیران عامل صنعت بیمه، روسای پلیس و اعضای هیات عامل پلیس نیز به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص این تفاهم نامه پرداختند.

سردار سید تیمور حسینی در جمع رئیس کل، اعضای هیات عامل و تنی چند از مدیران ارشد صنعت بیمه با اعلام این خبر افزود: بیمه نامه از مهمترین شاخص‌های حوادث جاده‌ای است و پلیس با همراهی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.

سردار حسینی، امنیت مردم را مهمترین مولفه سیاست گذاری کلان ترافیکی کشور عنوان کرد و گفت: با اصلاح رویه‌های نادرست و حرکت در مسیر فرایند‌های صحیح می‌توانیم طعم شیرین حکمرانی تحول گرا را به مردم بچشانیم.

گفتنی است در آیبن یادشده، تفاهم نامه همکاری برای پرداخت حق بیمه شخص ثالث وسایط نقلیه نوشماره در هنگام شماره گذاری به امضای عالی‌ترین مقامات پلیس و بیمه رسید.