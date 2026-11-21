رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از تدوین راهکار‌های علمی برای کاهش آثار افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر تولید خبر داد و گفت: تغییر زمان مصرف کود از بهار به پاییز، در شرایط مشابه و به‌ویژه در سال‌های خشک، عملکرد کشت دیم را تا سه برابر افزایش می‌دهد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گل‌محمدی با اشاره به افزایش قیمت کود و سایر نهاده‌های کشاورزی پس از تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی در دی‌ماه، گفت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آثار این تغییر را بر بخش‌های مختلف امنیت غذایی بررسی و نتایج تحلیل‌ها را برای معاونت‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی ارسال کرده است تا راهکار‌های عملی برای جلوگیری از آسیب به تولید ارائه شود.

وی ترویج استفاده از کود‌های زیستی را یکی از راهکار‌های کاهش هزینه‌های تولید دانست و افزود: این کود‌ها علاوه بر کمک به بهبود وضعیت خاک، به دلیل تولید در داخل کشور می‌توانند ارزان‌تر از کود‌های شیمیایی باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تغییر زمان مصرف کود نیز می‌تواند در افزایش عملکرد محصولات مؤثر باشد؛ به‌طوری‌که در کشت دیم، انتقال زمان مصرف کود از بهار به پاییز، به‌ویژه در سال‌های خشکسالی، در شرایط مشابه افزایش عملکرد تا سه برابری را به همراه داشته است.

تولید ارقام مقاوم برای کاهش هزینه‌های کشاورزی

گل‌محمدی با اشاره به نقش اصلاح و تولید ارقام مقاوم در کاهش هزینه‌های کشاورزی گفت: بخشی از آثار کاهش مصرف کود و سایر نهاده‌ها را می‌توان از طریق تولید و معرفی ارقام مناسب جبران کرد.

وی با بیان اینکه گندم با چالش‌هایی مانند بیماری زنگ زرد و آفت سن گندم مواجه است، افزود: در این زمینه ارقامی تولید شده و برای استفاده در عرصه تولید معرفی شده‌اند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین به کاهش مصرف سموم در سال جاری اشاره کرد و گفت: با وجود بارندگی‌های قابل توجه، به‌ویژه در استان گلستان، میزان استفاده از سموم و دفعات سمپاشی به کمتر از یک بار کاهش یافت که از خسارت‌های احتمالی به محصول جلوگیری می‌کند.

حمایت پنج همتی از تولید بذر هیبرید

گل‌محمدی حمایت از تولید داخلی بذر هیبرید را از دیگر برنامه‌های این سازمان برشمرد و اظهار کرد: امسال پنج همت حمایت از محل صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بنیاد ملی علم و مرکز تحول و پیشرفت جذب شده است.

وی با اشاره به احتمال افزایش قیمت بذر‌های وارداتی در پی افزایش نرخ ارز، تأکید کرد: حمایت از تولید داخل با هدف کاهش وابستگی به واردات بذر و جلوگیری از افزایش هزینه تأمین این نهاده دنبال می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای کاهش آثار افزایش قیمت نهاده‌ها بر تولید گفت: اقدامات سازمان تحقیقات به‌تنهایی کافی نیست و در حوزه‌هایی مانند مکانیزاسیون، تأمین ماشین‌آلات کشاورزی، برداشت محصولات و منابع مالی نیز باید سرمایه‌گذاری و حمایت لازم انجام شود.

وی محدودیت تأمین برق چاه‌های کشاورزی را از دیگر عوامل اثرگذار بر تولید دانست و افزود: مدیریت همزمان این مسائل ضروری است تا در صورت کاهش مصرف کود یا استفاده کشاورزان از بذر‌های با کیفیت پایین‌تر به دلیل افزایش قیمت‌ها، خسارت به تولید و امنیت غذایی به حداقل برسد.