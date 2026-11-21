بمناسبت هفته بسیج طرح‌های محرومیت زدایی و سازندگی به ارزش بیش از سیصد میلیارد تومان در هرمزگان به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، به مناسبت آغاز هفته بسیج در دیدار به نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: در جنگ تحمیلی سوم از دفاع مستقیم در جزیره هرمز تا پشتیبانی رزمندگان در میدان، از جاسک تا حاجی آباد و پارسیان به عهده سپاه امام سجاد (ع) است.

سردار حسن صنعتکاران افزود: با این طراحی و تدبیر، شمال تا جنوب و از شرق تا غرب هرمزگان، زیر نفوذ دفاعی بسیجیان در کنار نیرو‌های چهارگانه سپاه و ارتش است.

وی گفت: آغاز به کار طرح تحول محله‌ها با محوریت مساجد در سیزده شهرستان هرمزگان و برپایی یادواره‌های شهدا و به ویژه قدردانی از خانواده‌های شهدای دبستان شجره طیبه میناب نیز این هفته صورت می‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان هم با قدردانی از عملکرد بسیجیان در موقعیت‌های مختلف، از حوزه دفاعی تا خدمت رسانی به مردم و محرومیت زدایی گفت: بسیج از معجزه‌های انقلاب اسلامی است.

بیشتربخوانید: پیام نماینده ولی‌فقیه هرمزگان به مناسبت هفته بسیج

آیت الله محمد عبادی زاده بسیج را نیروی مردمی و مخلص و بسیجیان را مردان روز‌های سخت، توصیف کرد و با یادآوری روز‌های دفاع از کشور، در هشت سال دفاع مقدس و دو جنگ تحمیلی اخیر هفته بسیج را گرامی داشت و گفت: در روز‌های التهاب و دسیسه و نیاز، بسیج، جامعه را از سختی‌ها عبور داده و می‌دهد.

وی از فرماندهان بسیجی خواست، برای راه اندازی موکب‌های مردمی با هدف پشتیبانی از جنگ و ادامه طرح صالحین، برای تربیت معنوی و بصیرت افزایی بین نوجوانان و جوانان تدبیر کنند.