مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: حدود ۶۱ شهر این استان درگیر فرونشست هستند و افت سطح آب‌های زیرزمینی در آنها بسیار زیاد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،علی شکاری در آیین بهره‌برداری از بند سنگ ملاتی روستای بازه حوض علیا مشهد افزود: استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی، فرونشست گسترده‌ای را در خراسان رضوی رقم زده که عواقب نامطلوبی برای استان داشته است و آثار آن حتی در خانه‌ها و شیر‌های آب نیز دیده می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات منابع طبیعی برای مقابله با این بحران گفت: تامین آب و کنترل روان‌آب‌ها در منطقه، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و بهبود وضع آبخوان‌ها از جمله برنامه‌هایی است که برای کمک به رفع مشکل کم‌آبی خراسان رضوی دنبال می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: کم‌آبی و مشکلات ناشی از آن از معضلات و دغدغه‌های اصلی مسئولان استان است و مدیریت این بحران به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

شکاری تصریح کرد: در راستای طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال، تاکنون افزون بر هشت میلیون نهال در استان کاشته شده و بیش از ۶۱ میلیون نهال نیز تولید و توزیع شده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پارک زندگی در هر شهرستان خراسان رضوی اظهار کرد: این پارک‌ها برای آن آماده شده‌اند که مردم بتوانند به مناسبت‌های مختلف، از جمله به یاد فرزندان متولدشده یا عزیزان از دست‌رفته، درخت بکارند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: هم‌اکنون افزون بر هشت هزار هکتار نهال‌کاری در استان جانمایی شده و اطلاعات آن در سامانه ثبت می‌شود تا مشخص باشد نهال‌ها در کجا کاشته شده و چه میزان تولید شده است.

شکاری با تفکیک آمار کاشت دولتی و مردمی گفت: سالانه بیش از ۲۰ میلیون نهال توزیع می‌شود که بیشتر آنها از سوی مردم کاشته می‌شود و به طور متوسط سالانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نهال نیز به صورت دولتی در استان کاشته می‌شود.

به مناسبت هفته بسیج با حضور فرمانده سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی ۲ بند سنگ ملاتی با حجم ۷۰۰ و ۳۶۹ مترمکعب و نیز یک منطقه ۵۰ هکتاری نهالکاری در روستای بازه حوض علیا مشهد واقع در ۵۷ کیلومتری این شهر به بهره‌برداری رسید.