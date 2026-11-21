دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: مهدی گلشنی، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار فیزیک ایران و از پیشگامان فلسفه علم، در سن ۸۸ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی گلشنی دارای درجه دکتری از دانشگاه برکلی آمریکا در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی و در الهیات، پژوهش‌های دینی و مطالعات تطبیقی دو حوزهٔ «علم و دین» صاحب‌نظر بود.

برنده جایزه چهرهٔ ماندگار عرصهٔ فیزیک، جایزهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی از جمله دستاورد‌های وی بود و در طول عمر خود ، حدود ۲۰ کتاب در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی به رشته تحریر درآورد.

گلشنی در سال ۶۹ به عنوان یکی از اعضای پیوسته اولیه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

پایه‌گذاری اولین دوره دکتری فیزیک و پویاسازی تحقیقات «فیزیک بنیادی» در ایران، ایجاد اولین گروه فلسفه علم در کشور ، توسعه تحقیقات «علم و دین» و «فیزیک و فلسفه»، مشارکت در تأسیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، عضویت مؤسس انجمن بین‌المللی علم و دین و همکاری در پروژه‌های علمی جهانی از مهم‌ترین خدمات علمی و فرهنگی این دانشمند است.