مسئول ستاد جهاد تبیین کشور در نشست تخصصی راهبران این ستاد در شیراز با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، «حفظ میادین»، «تمرکز بر مدارس و نوجوانان» و «نقش رسانه» را سه ضلع اصلی و راهبردی در اجرای مأموریت‌های جهاد تبیین دانست.

تاکید بر حفظ میادین ، مدارس و رسانه‌ها؛ سه رکن اصلی راهبرد‌های جهاد تبیین

تاکید بر حفظ میادین ، مدارس و رسانه‌ها؛ سه رکن اصلی راهبرد‌های جهاد تبیین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مسئول ستاد جهاد تبیین کشور در نشست تخصصی راهبران این ستاد در استان فارس، با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، «حفظ میادین»، «تمرکز بر مدارس و نوجوانان» و «نقش رسانه» را سه ضلع اصلی و راهبردی در اجرای مأموریت‌های جهاد تبیین دانست.

ابراهیم پور، مسئول ستاد جهاد تبیین کشور، در نشست تخصصی راهبران این ستاد در استان فارس که در سالن شهید دستغیب برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه به میادین اشاره کرد.

وی با استناد به تاکیدات مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد که تمرکز اصلی رهبری بر «میادین» است و حفظ این میادین با حضور جمعیت‌های چندبرابری که دارای تفکر و ایده‌های نو هستند، از واجب‌ترین تکالیف محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نسل آینده، تاکید کرد که مدارس باید به عنوان پایگاه اصلی تمرکز بر نوجوانان و جوانان مورد توجه قرار گیرند تا این قشر بتوانند ستون‌های اصلی فرهنگ و تعلیم و تربیت کشور باشند.

پور همچنین با تمجید از پیشگامی استان فارس در تشکیل ستاد‌های تبیین در تمامی شهرستان‌ها، بر اهمیت «حفظ انسجام داخلی» به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی و مطابق با دستورات رهبری تاکید کرد.

این نشست با حضور راهبران و حلقه‌های اصلی ستاد جهاد تبیین شهرستان‌های استان در حرم احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزار شد.