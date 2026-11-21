به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ چهلمین یادواره شهدای شهر سرخنکلاته با حضور پرشور مردم شهیدپرور و خانواده‌های معظم شهدا، در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد.

سردار علی‌اکبرنژاد، از فرماندهان دفاع مقدس، با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن گفت: امروز دشمن در جنگ روانی، افکار و باور‌های مردم را هدف قرار داده و تلاش می‌کند دستاورد‌ها و آنچه ملت ایران خلق کرده را کوچک و ناچیز جلوه دهد، اما ملت ایران در ۴۷ سال گذشته، با عبور از جنگ‌ها و توطئه‌های مختلف، بار‌ها نشان داده است که با تکیه بر ایمان و باور‌های الهی می‌تواند از سخت‌ترین میدان‌ها عبور کند

حجت الاسلام ترابی نسب از راویان دفاع مقدس در سی و چهارمین یادواره علماء و شهدای شهر نوکنده گفت: شهداتربیت یافتگان مکتب سرخ حسینی وشاگردان درس عالمان مجاهدهستند.