پخش زنده
امروز: -
مردم سرخنکلاته و نوکنده یاد و خاطره جانفدایان هشت سال دفاع مقدس را زنده نگهداشتند تا سنت دفاع از وطن زنده بماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ چهلمین یادواره شهدای شهر سرخنکلاته با حضور پرشور مردم شهیدپرور و خانوادههای معظم شهدا، در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد.
سردار علیاکبرنژاد، از فرماندهان دفاع مقدس، با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن گفت: امروز دشمن در جنگ روانی، افکار و باورهای مردم را هدف قرار داده و تلاش میکند دستاوردها و آنچه ملت ایران خلق کرده را کوچک و ناچیز جلوه دهد، اما ملت ایران در ۴۷ سال گذشته، با عبور از جنگها و توطئههای مختلف، بارها نشان داده است که با تکیه بر ایمان و باورهای الهی میتواند از سختترین میدانها عبور کند
حجت الاسلام ترابی نسب از راویان دفاع مقدس در سی و چهارمین یادواره علماء و شهدای شهر نوکنده گفت: شهداتربیت یافتگان مکتب سرخ حسینی وشاگردان درس عالمان مجاهدهستند.