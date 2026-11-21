کارشناسان در نشستی تخصصی، قصه‌پردازی، شخصیت‌سازی و توسعه صادرات محصولات فرهنگی را از الزامات دیپلماسی کودک و نوجوان ایران در عرصه جهانی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدصادق باطنی، رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما، در نخستین نشست علمی ـ تخصصی «بایسته‌های کنشگری دیپلماسی کودک و نوجوان جمهوری اسلامی ایران در زیست‌بوم جهانی» با تأکید بر ظرفیت پویانمایی در گسترش نفوذ فرهنگی، گفت: تجاری‌سازی شخصیت‌های محبوب و حضور آنها در محصولاتی مانند کتاب، اسباب‌بازی، نوشت‌افزار و خدمات فرهنگی را ضروری است.

وی تجربه عروسک‌های دارا و سارا را نمونه‌ای از تولید محصول بدون شکل‌گیری پیشین شخصیت و داستان معرفی کرد.

حضور شخصیت‌های ایرانی در زندگی روزمره کودکان

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما با اشاره به حضور گسترده شخصیت‌های خارجی در بازار اسباب‌بازی و نوشت‌افزار، بر ضرورت تولید شخصیت‌های ایرانی محبوب و تقویت بازار داخلی تأکید کرد و سه شرط معرفی به‌موقع، استمرار حضور رسانه‌ای و فراهم‌کردن امکان تبلیغ و توزیع را از عوامل موفقیت این شخصیت‌ها دانست.

تولید سالانه ۵۰۰ ساعت پویانمایی در ایران

باطنی با اشاره به تولید سالانه نزدیک به ۵۰۰ ساعت پویانمایی در کشور، ظرفیت‌های تولیدی ایران را برای حضور در بازار‌های جهانی قابل توجه دانست و تأکید کرد موفقیت در بازار داخلی، پیش‌نیاز ورود به بازار‌های بین‌المللی است.

صادرات فرهنگی نیازمند عزم ملی

وی توزیع هدفمند انیمیشن‌های ایرانی در کشور‌های منطقه و معرفی شخصیت‌های ایرانی به کودکان سایر کشور‌ها را از راهکار‌های توسعه صادرات فرهنگی دانست و بر ضرورت همکاری بخش‌های مختلف برای عرضه محصولات مرتبط تأکید کرد.

مخاطب‌شناسی؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری فرهنگی

محمدرضا سجادی، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، نیز با انتقاد از نگاه‌های کلیشه‌ای به تولید محتوای کودک، شناخت نیازها، علایق و تفاوت‌های فرهنگی کودکان را لازمه موفقیت محصولات فرهنگی در داخل و خارج از کشور دانست.

محتوای کودک باید فرصت تفکر و تعامل ایجاد کند

سجادی با اشاره به حجم بالای اطلاعات و محتوای رسانه‌ای در دسترس کودکان، بر ضرورت تولید آثاری تأکید کرد که علاوه بر جذابیت، فرصت پردازش اطلاعات، تفکر و تعامل اجتماعی را برای مخاطب فراهم کنند.

صنعت اسباب‌بازی؛ ظرفیت اقتصادی و فرهنگی برای دیپلماسی کودک

محمدرضا نخچی، مدیر نمایشگاه سرزمین اسباب‌بازی، با اشاره به فعالیت حدود ۲۵۰ کارخانه و تولیدکننده در این حوزه، از صادرات محصولات ایرانی به حدود ۲۰ کشور خبر داد و اسباب‌بازی را ابزاری برای انتقال نماد‌ها و مؤلفه‌های فرهنگی ایران به کودکان جهان دانست.

توسعه صادرات با تقویت همکاری‌های فرهنگی

نخچی، بازاریابی، شناخت بازار هدف و ایجاد شبکه توزیع بین‌المللی را از الزامات توسعه صادرات اسباب‌بازی برشمرد و بر هماهنگی تولیدکنندگان، صاحبان شخصیت‌های رسانه‌ای و نهاد‌های فرهنگی تأکید کرد.