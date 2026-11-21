با شلیک سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش به یک فروند جنگنده F۱۶ آمریکایی آسیب وارد و ماموریت آن لغو شد.

آسیب به جنگنده F۱۶ آمریکایی و لغو ماموریت آن

آسیب به جنگنده F۱۶ آمریکایی و لغو ماموریت آن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی ارتش، روز گذشته سامانههای بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در جنوب کشور، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، موفق به کشف و شناسایی یک فروند جنگنده F-16 آمریکایی بر فراز خلیج فارس شدند.

در جریان این عملیات، سامانههای پدافندی پس از رهگیری F16 آمریکایی، اقدام به شلیک موشک به سمت آن کردند که در پی انفجار موشک در مجاورت این هواگرد، جنگنده آمریکایی متجاوز دچار آسیب شده و خلبان آن ناچار به لغو مأموریت و فرود اضطراری در یکی از نزدیکترین فرودگاه‌های منطقه شد.