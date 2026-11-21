به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کامران طهماسبی افزود: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، به علت پایداری جو و سکون هوا از امروز شنبه تا اواسط هفته آسمانی صاف تا کمی ابری در برخی مناطق گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، در کلانشهر اصفهان، نواحی مرکزی و صنعتی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد، اضافه کرد: تا اواسط هفته نیز روند تدریجی افزایشی ادامه دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: بیشینه دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات به هفت درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

طهماسبی اضافه کرد: آران و بیدگل با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.