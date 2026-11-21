به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیم منتخب استان خوزستان در راستای ارتقای جایگاه این رشته ورزشی در سطح کشور، در مسابقات قهرمانی کشوری کیک‌بوکسینگ (WKA) در شهرستان اراک (استان مرکزی) برگزار شد، موفق به کسب موفقیت‌های چشمگیر شد.

محمد صالحی، سرپرست تیم اعزامی به این رقابت‌ها گفت: ورزشکاران خوزستانی موفق شدند در مجموع ۱۹ مدال را از آن خود کنند که شامل ۷ مدال طلا، ۶ مدال نقره و ۶ مدال برنز است.

وی با تمجید از عملکرد تیم بیان کرد: کادر فنی تیم نیز شامل مجتبی خرم‌روز، رضا سفید، علی جاموسی، بنیامین چراغی، امین خرده‌بین، مهدی نگراوی و مهدی جوهریان بود که جا دارد از تلاش آنها و نیز و ورزشکاران اعزامی قدردانی کنم. بی‌شک این موفقیت‌ها تداوم خواهد داشت.