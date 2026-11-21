در حالیکه مشتریان سایپا بیش از دو سال است که در انتظار تحویل خودروهایشان هستند؛ اما این شرکت همچنان طرح پیش فروش خودرو را اجرا می‌کند. این درحالیست که مدیرعامل سایپا چالش‌های این شرکت را ناشی از تعهداتی میداند که گذشتگان با ثبت نام‌های گسترده ایجاد کرده‌اند و حالا مدیران شرکت همین راه در پیش گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت سایپا در تازه‌ترین طرح پیش فروش، اقدام به ثبت نام خودرو با موعد تحویل خرداد ۱۴۰۷ کرد، در شرایطی که حجم زیادی از تعهدات معوق روی هم انباشته شده است و مشخص نیست که چطور تعهدات جدید تبدیل به خودرو برای مردم خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اینباره می‌گوید: بازار خودرو بسیار ملتهب است و شاهد افزایش قیمت مداوم هستیم، اما بر روند پیش فروش‌ها نظارت نمی‌شود و خودروساز پول مردم را در حساب‌های خود نگه می‌دارد و با آن پول کار می‌کند.

علیرضا سلیمی افزود: در شرایطی که بانک‌ها به سختی به مردم وام می‌دهند، شرکت خودروساز منابع هنگفتی را از طریق پیش فروش‌ها بدست می‌آورد و سود چندانی بابت این پول‌ها به مردم نمی‌دهند و جریمه‌ای هم بابت تاخیر در تحویل پرداخت نمی‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: موضوع خالی فروشی برخی شرکت‌های خودروساز را در مجلس مطرح کرده‌ایم و دستگاه‌های مربوطه به ویژه در وزارت صمت به ما قول دادند که جلوی این نوع پیش فروش‌ها را بگیرند، اما همچنان شاهد ادامه این روند غلط هستیم.

پیش‌تر مدیرعامل سایپا در پاسخ به انتقادات از تاخیر‌های طولانی گفته بود: بخشی از مشکلات شرکت ناشی از تصمیمات و تعهداتی بود که در سال‌های قبل ایجاد شده بود، اما هزینه‌ها و آثار مالی آن از سال ۱۴۰۴ بروز پیدا کرد.

به گفته علی شیخ زاده؛ مهم‌ترین بحران شرکت، تعهدات سنگین فروش خودرو در سال‌های گذشته، به‌ویژه در قالب طرح‌های فروش سامانه یکپارچه خودرو بود.

حالا به نظر می‌رسد مدیران فعلی سایپا هم، راه گذشتگان را در پیش گرفته‌اند و با پیش فروش‌های مکرر و بدون در نظر گرفتن امکان تولید خودرو، در حال ایجاد تعهدات برای آیندگان هستند.