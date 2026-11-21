سرپرست اداره‌ کل میراث فرهنگی لرستان از کشف ۱۸ شیء تاریخی به دوره‌های اسلامی و هزاره اول پیش از میلاد در شهرستان کوهدشت خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت: ۱۸ قلم شیء تاریخی متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی و اسلامی به همراه یک دستگاه فلزیاب در بازرسی از یک منزل مسکونی در شهرستان کوهدشت کشف شد.

سید امین قاسمی افزود: صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی استان یکی از اولویت‌های مهم این اداره کل است و در این زمینه همکاری و تعامل مستمر با دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، خرید و فروش و نگهداری اشیای تاریخی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و همکاری مجموعه انتظامی و قضایی استان بیانکرد: حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی لرستان نیازمند مشارکت همه ی دستگاه‌های مسئول و همکاری مردم است.

وی گفت: هرگونه اقدام در زمینه ی حفاری غیرمجاز و تعرض به محوطه‌ها و آثار تاریخی، علاوه بر وارد کردن خسارت به میراث فرهنگی، موجب از بین رفتن بخشی از اطلاعات و هویت تاریخی این سرزمین می‌شود.

سرهنگ قربانی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان افزو د: بر اساس بررسی‌های اولیه، اشیای مکشوفه متعلق به دوره‌های اسلامی، هزاره اول پیش از میلاد، تاریخی و متأخر بوده که پس از کشف، برای انجام بررسی‌های کارشناسی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته‌اند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان بیان کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع برای طی مراحل قانونی در حال رسیدگی است.