وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از مرکز فناوری‌های خلاق تومو در ایروان، ظرفیت‌های این مجموعه را برای توسعه آموزش مهارت‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و پرورش خلاقیت نوجوانان در ایران بررسی کرد.

همکاری ایران و ارمنستان برای آموزش‌های فناورانه به نوجوانان

همکاری ایران و ارمنستان برای آموزش‌های فناورانه به نوجوانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین روز سفر خود به ارمنستان، با حضور در مرکز فناوری‌های خلاق تومو و دیدار با ماری لو پاپازیان، مدیرعامل این مجموعه، درباره الگوی آموزشی تومو و زمینه‌های همکاری با ایران گفت‌و‌گو کرد.

توسعه آموزش‌های فناورانه و همکاری مشترک

هاشمی با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با فناوری‌های نوین، برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی از سنین پایین، تجربه تومو را الگویی قابل بررسی برای توسعه آموزش‌های فناورانه در ایران دانست.

برگزاری کارگاه‌های مشترک، تبادل تجربه میان مربیان، طراحی دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی و بررسی امکان راه‌اندازی مرکزی با الگوی تومو در ایران، از پیشنهاد‌های وزیر ارتباطات در این دیدار بود. همچنین مقرر شد ارتباط کارشناسی میان دو طرف برای بررسی زمینه‌های اجرایی همکاری برقرار شود.

ماری لو پاپازیان نیز با تشریح رویکرد آموزشی تومو، هدف این مجموعه را فراتر از آموزش ابزار‌های فناوری و معطوف به کشف استعدادها، تقویت خلاقیت و تبدیل ایده‌های نوجوانان به پروژه‌های عملی دانست و آمادگی این مرکز را برای انتقال تجربه و همکاری با مراکز آموزشی و فناورانه ایران اعلام کرد.

تومو؛ الگویی برای آموزش مهارت‌های فناورانه

مرکز فناوری‌های خلاق تومو، مجموعه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی است که با هدف توسعه مهارت‌های دیجیتال و پرورش خلاقیت نوجوانان در ایروان تأسیس شده است.

این مرکز با ارائه آموزش‌های عمدتاً رایگان در ۱۴ حوزه از جمله برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، رباتیک، انیمیشن، طراحی گرافیک و ساخت بازی، از الگوی یادگیری خودراهبر و پروژه‌محور استفاده می‌کند.

تومو فعالیت خود را از ایروان آغاز کرده و اکنون با همکاری دولت‌ها، شهرداری‌ها و نهاد‌های آموزشی، شبکه مراکز خود را در شهر‌های مختلف ارمنستان و چند کشور دیگر توسعه داده است.