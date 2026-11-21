نشست خبری نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی بین المللی گلستان (اکسپو ۲۰۲۶) با حضور معاون اقتصادی استاندار، مسولان برگزاری نمایشگاه و اصحاب رسانه استان در گرگان برگزار شد.

نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی بین المللی گلستان؛ پلی به بازار ۲ میلیارد نفری آسیای میانه و چین

نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی بین المللی گلستان؛ پلی به بازار ۲ میلیارد نفری آسیای میانه و چین

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: انمایشگاه توانمندی‌های صادراتی گلستان (اکسپو۲۰۲۶) سکوی معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی استان و گشودن مسیر تجارت با بازار ۲ میلیارد نفری آسیای میانه و چین است.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد، زیرساخت‌های ریلی و زمینی و تقویت ارتباطات تجاری با کشور‌های منطقه زمینه حضور موثرتر گلستان در این بازار را فراهم می‌کند.